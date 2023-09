Formazioni ufficiali Cagliari-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori e le ultime dritte su ammoniti e tiratori. Ecco tutte le scelte.

Da pochi istanti sono state ufficializzate le formazioni di Cagliari-Milan. Impegno molto importante per entrambe le compagini, che per motivi diversi vanno a caccia di punti preziosi. In casa Milan confermate le indiscrezioni della vigilia: Pioli si affida a Pulisic al centro dell’attacco, con Pulisic e Chukwueze sulle corsie esterne. A centrocampo fa invece il suo debutto Adli in cabina di regia. Ecco le scelte complete dei due allenatori:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

MILAN (4-3-3): Sportiello, Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Adli, Reijnders, Chukwueze, Okafor, Pulisic. All. Pioli.

Cagliari-Milan, il pronostico marcatori

Il Milan proverà a tenere alto il ritmo della gara, piazzando il proprio baricentro nella metà campo dei sardi. Il Cagliari, che non può più permettersi passi falsi, molte volte ha preferito aspettare l’avversario per affidarsi a veloce ripartenze. Dopo aver eliminato le scorie post derby con l’importante successo ottenuto contro l’Hellas Verona, i rossoneri vogliono ritornare a fare il loro gioco. Per Okafor si tratta di un’occasione importante e la sensazione è che il poliedrico attaccante di Pioli possa centrare il bottino grosso. In alternativa, si potrebbe dare fiducia a Pulisic, che in questo primo scorcio di stagione ha messo in mostra spunti interessanti, denotando una buona confidenza con il gol.

Cagliari-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Alla sua prima da titolare, Adli potrebbe soffrire il pressing del Cagliari, che soprattutto nella prima frazione di gioco dovrebbe impostare la sua gara nel tentativo di inaridire le fonti di gioco avversarie. In caso di sostituzione, poi, Musah o Pobega potrebbero prenderne il posto: un’eventualità da non trascurare. Sul fronte opposto, invece, Nandez sarà schierato sul centro-destra: il che lo porterà a coprire – direttamente o indirettamente – le scorribande di Theo Hernandez. Due calciatori che fanno della garra e del dinamismo le loro caratteristiche più importanti: non è escluso che l’esterno di Ranieri venga ammonito. Per quanto concerne i tiratori, invece, oltre chiaramente all’ipotesi Pulisic, piacciono anche le opzioni Theo Hernandez, Luvumbo e Chukwueze.