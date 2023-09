Maria Sharapova, a volte ritornano | Dietrofront: si ricomincia

Maria Sharapova, mai dire mai. Il conto alla rovescia è già partito: il dietrofront che ha stupito i tifosi di tutto il mondo.

Solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato del cambio di rotta di una delle tenniste più amate del circuito. E di come, all’improvviso, Eugenie Bouchard avesse deciso di darsi allo sport del momento, vale a dire il pickleball. Non lascerà il tennis, ma cercherà di sbarcare il lunario in un altro modo.

La nuova disciplina, che è più simile al tennis di quanto non lo sia il padel, essendo i campi sprovvisti di pareti, negli States ha già fatto il boom. Merito, anche e soprattutto, dell’entusiasmo con cui molti personaggi lo stanno sponsorizzando. Primi fra tutti la tennista canadese, appunto, ma anche Jack Sock, che come lei ha deciso di giocare ai tornei ufficiali. Non sono i soli, in ogni caso, ad essersi innamorati del pickleball. Anche Andre Agassi ne ha accolto l’arrivo con grande trepidazione, al punto da avere investito parecchi soldi nella costruzione di campi ad hoc e nell’organizzazione di eventi destinati a promuoverlo.

E poi c’è lei, una stella del passato che non credevamo avremmo mai più visto in un campo sportivo. Eppure, a quanto pare, ci sbagliavamo. Maria Sharapova, che ha appeso la racchetta al chiodo da un po’, è pronta a riprenderla e a tuffarsi nella mischia. Non in quella del tennis, però, bensì in quella del pickleball. Sì, avete capito bene: la campionessa russa sta per tornare.

Maria Sharapova, il revival fa felici i nostalgici: scatta il conto alla rovescia

La Sharapova ha diffuso la bella notizia pubblicando un video sui social, un video che ha colto tutti di sorpresa. In senso positivo, s’intende, dal momento che il suo è certamente un graditissimo ritorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Pickleball Slam (@thepickleballslam)

Maria giocherà un match di esibizione in programma il 4 febbraio, all’Hard Rock di Miami, in coppia con un’altra stella del tennis e contro un duo altrettanto celebre. Al Pickleball Slam 2, questo il nome dell’evento, accanto a lei ci sarà nientepopodimeno che John McEnroe. Al di là della rete, invece, ci saranno Andre Agassi e Steffi Graf. Un vero e proprio revival, insomma, che terrà con gli occhi incollati allo schermo migliaia e migliaia di nostalgici del passato.

“Oserei dire di essere un po’ competitiva e anche un filo nervosa”, ha ammesso la Sharapova nel video pubblicato su Instagram. E ci sta anche che lo sai, considerato che tornare in un’arena prestigiosa come quella di Miami rispolvererà vecchi ricordi ed emozioni mai sopitesi.