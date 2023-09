Sinner, foto in versione mondana: è con una calciatrice

Sinner paparazzato alla Fashion Week di Milano in dolce compagnia: ecco chi è la brunetta che siede accanto a lui e cosa c’è fra loro.

È stato il primo tennista nella storia a scendere in campo con un borsone griffatissimo. E in un contesto, come se non bastasse, rigido come quello di Wimbledon, che fino a quel momento non aveva mai consentito a nessuno di indossare e portare con sé nell’arena qualcosa che fosse di un colore diverso dal bianco.

C’è voluto il lasciapassare degli organizzatori dello Slam britannico, quindi, perché Jannik Sinner ottenesse il permesso di sfoggiare all’All England Club quell’accessorio di lusso. Quel borsone, del valore di oltre 2mila euro, che la maison Gucci ha appositamente disegnato per lui. Per il suo ambassador, per il tennista di punta del Bel Paese, da svariate settimane presenza fissa in top ten. Il minimo che la casa di moda potesse fare, quindi, era riservare al suo pupillo un posto in prima fila, in occasione della sfilata che è coincisa con la Fashion Week di Milano.

Era in dolce compagnia, il nativo di San Candido, ma non aspettatevi di vedere al suo fianco la biondissima fidanzata influencer. Accanto a lui, nelle foto circolate in queste ore sui social network, c’è invece una brunetta. E no, non si tratta assolutamente di Maria Braccini. La ragazza che alla sfilata sedeva accanto a Jannik è anch’essa bellissima e tanto è bastato, manco a dirlo, per far suonare all’impazzata le sirene del gossip.

Jannik Sinner ed Eleonora Goldoni alla sfilata di Gucci

Altolà, però. Tenete a bada la fantasia. Chi conosce Sinner sa bene come la pensi a proposito del binomio gossip-fidanzate, ragion per cui, se anche quella accanto a lui fosse stata una presunta fiamma, state pur certi che non l’avrebbe mai e poi mai portata con sé ad un evento pubblico.

E poi, la brunetta in questione non è neanche tanto “misteriosa”, essendo a sua volta un personaggio noto dello sport. Quella ragazza risponde al nome di Eleonora Goldoni ed è l’attaccante della Lazio femminile, ragion per cui è un puro caso che si siano ritrovati l’uno accanto all’altra.

Anche lei, probabilmente, è stata invitata da Gucci in rappresentanza del mondo sportivo. Ecco svelato, quindi, l’arcano che ha fatto tribolare nelle ultime ore i fan della coppia composta da Jannik e Maria. La loro storia, per il momento, procede a gonfie vele: non c’è nulla da temere e di cui preoccuparsi. Anche perché, se pure così non fosse, Sinner non ce lo direbbe mai…