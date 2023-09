Udinese-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Fiorentina è una partita valida per la quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una prestazione di carattere, ma in cui non sono mancate le solite amnesie difensive, ha permesso alla Fiorentina di aggiudicarsi il potenziale scontro diretto per l’Europa con l’Atalanta e centrare il secondo successo in campionato dopo quello con il Genoa all’esordio.

Contro la Dea la Viola è uscita alla distanza ed ha preso l’iniziativa solo dopo essere passata in svantaggio alla mezz’ora del primo tempo. Prima Bonaventura e poi il ritrovato Martinez Quarta hanno ribaltato nel giro di pochi minuti i bergamaschi. Le rete del definitivo 3-2 l’ha realizzata infine Kouamé, rendendo vano il momentaneo pareggio di Lookman ad inizio ripresa. Tre punti che hanno consentito alla squadra di Vincenzo Italiano di risollevare la testa dopo la brutta sconfitta a San Siro con l’Inter (4-0) nell’ultima giornata prima della sosta per le nazionali. La Fiorentina di punti ne ha 7, gli stessi di Napoli, Torino e Verona: un bottino discreto se consideriamo che ha giocato due partite in più, essendo stata impegnata nello spareggio di accesso alla Conference League. A proposito di coppa, la Viola in settimana ha esordito nella fase a gironi pareggiando 2-2 in casa dei belgi del Genk. Una partita in cui si sono visti pregi e difetti dei gigliati, che non sono stati capaci di chiuderla ed hanno rischiato di subire una clamorosa rimonta negli ultimi dieci minuti.

Italiano e i suoi uomini ora faranno visita ad un’Udinese ancora a secco di successi ed alle prese con un ormai conclamato problema realizzativo. I friulani hanno segnato a malapena un gol e le ultime due partite, contro Frosinone e Cagliari, si sono concluse a reti bianche.

Udinese-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Un altro problema che stanno riguardando l’Udinese è quello degli infortuni. Dietro si sono fatti male anche Kabasele ed Ebosse, assenze che vanno ad aggiungersi a quelle di Masina ed Ehizibue. Di fianco a Perez e Bijol il tecnico Sottil dovrebbe schierare Kristensen, mentre sulle corsie esterne toccherà ad Ebosele e Kamara. Scelte forzate anche in attacco, dove, complici i forfait di Brenner e Deulofeu, giocheranno ancora Lucca e Thauvin.

Previsti diversi cambi nella Fiorentina rispetto al match di Conference League. In Belgio si è infortunato Gonzalez, che ad Udine non dovrebbe giocare. Al suo posto Italiano sceglierà Kouamé, pronto a supportare l’unica punta Nzola – l’ex Spezia, ancora a caccia del primo gol, si sta alternando con Beltran – insieme al recuperato Bonaventura e a Brekalo. In difesa Quarta dovrebbe dare il cambio a Ranieri, possibile debutto dal 1′ per Maxime Lopez.

Come vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Udinese-Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Friuli” di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’attacco stitico dell’Udinese, capace finora di fare gol esclusivamente alla Salernitana, si potrebbe sbloccare contro una difesa viola che nelle ultime tre uscite (Inter, Atalanta e Genk) ha una media di due reti incassate a partita. La Fiorentina resta leggermente favorita, ma occhio alle fatiche europee visto che anche in Belgio i toscani di energie ne hanno spese parecchie. Insomma, è assai probabile che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2