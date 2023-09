Fondo mediorientale interessato all’Inter: “Zhang punta a rifinanziare”

La notizia del giorno è relativa al possibile interesse da parte di un fondo mediorientale per l’Inter: qual è la posizione di Steven Zhang?

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare delle novità sulla cessione dell’Inter, con il non meglio identificato fondo mediorientale pronto a soddisfare le pretese di Zhang. Il giornalista ha parlato anche del pareggio dei nerazzurri contro la Real Sociedad.

“Giuste le scelte di Inzaghi: la rosa è veramente competitiva e può girare“, ha esordito Biasin. “Pavard ha giocato bene, Carlos Augusto ha chiuso bene. Arnautovic e Asllani, invece, sono stati da 4 in pagella, ma tutti hanno giocato male…”

“La Real Sociedad è stata molto pronta, ha giocato sulle qualità dell’Inter e tutti sono andati in difficoltà. Ovviamente sia Asllani che Arnautovic dovranno avere altre chance e dimostrare il loro valore“, ha continuato l’intervistato. “Sono convinto che Inzaghi punterebbe ancora su di loro perché la squadra è stata impostata sulla base delle coppie. Non avrebbe senso bruciare dei calciatori già a settembre”.

“Si sa che l’Inter voleva far giocare Asllani altrove, ma poi si è puntato su di lui e ora avrà modo di dimostrare il suo valore. Deve crescere caratterialmente, è stato pesantemente caratterizzato dal giallo. Ha giocato male in una formazione in cui tutti hanno giocato male. Tutti devono prendersi delle responsabilità”.

Riguardo alla notizia del fondo mediorientale interessanto ad acquistare l’Inter, Biasin ha rivelato di essere un po’ scettico. “Bisogna fare i complimenti a TuttoSport per l’anticipazione relativa al fondo mediorentake interessato all’acquisizione dell’Inter. Qualcuno però dice che c’è la volontà di riprogrammare il prestito con Oaktree. Non so se la famiglia Zhang ha tutta questa voglia di arrivare alla cessione”.

Cessione Inter e fondo mediorientale: “Nessuno conosce cosa vuole Zhang“

“Un cambio di proprietà non vorrebbe dire che tutto andrà bene“, ha detto ancora il giornalista. “Non sai mai quel che potrà accadere. Serve sempre aspettare. Nessuno sa cosa vuole fare ora la famiglia Zhang… L’interessamento è una notizia, non sappiamo nulla delle vere intenzioni di Zhang. Il fatto che il presidente non sia tornato in Italia un po’ fa pensare… Non c’è una data precisa sul suo rientro, hanno deciso di farlo a prescindere. Evidentemente qualcosa sta succedendo”.

Contro l’Empoli, secondo Biasin, Asllani tornerà in panchina. “Calhanoglu sta bene e potrebbe giocare dal primo minuto. Cuadrado sarà valutato domani mattina. Più no che sì per lui, però”.

“Mi aspetto che giochi Frattesi“, ha concluso Biasin, “magari con Barella. Ma bisogna vedere se gioca con lui, con Klaassen o con Mkhitaryan. Tra domenica e mercoledì ci sarà spazio per tutti i calciatori. Barella mi piace tantissimo, per me è il giocatore più forte dell’Inter”.