Rennes-Maccabi Haifa, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Rennes-Maccabi Haifa è un match valido per la prima giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Debutto soft per il Rennes in questa Europa League: i francesi ospitano il Maccabi Haifa in uno match che decisamente pende tutto da una parte. Ovvio che per i padroni di casa.

Fino al momento i cammino del Rennes è stato incredibile: zero sconfitte nelle prime cinque giornate del massimo campionato francese, una sola vittoria al debutto contro il Metz poi la bellezza di quattro pareggi di fila. L’ultimo in casa contro il Lille. Insomma, non si perde, come detto, ma ci sono evidenti difficoltà a vincere le partite. E bene, è arrivata l’occasione per interrompere questo ruolino di marcia. Gli israeliani sembrano decisamente poca cosa in questo momento e di difficoltà non ne dovrebbero creare, nonostante siano arrivati all’Europa League dopo aver perso lo spareggio per la Champions contro lo Young Boys.

Inoltre gli ospiti a questa partita ci arrivano dopo aver perso in campionato nel match giocato nello scorso weekend. Una sconfitta che ha confermato il momento tutt’altro che positivo degli uomini allenati da Dego che, nelle ultime cinque uscite hanno perso due volte, pareggiato una, e vinto le altre due partite. Insomma, si naviga a vista. E giovedì sera, senza fronzoli, dovrebbe arrivare un’altra sconfitta.

Come vedere Rennes-Maccabi Haifa in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Rennes-Maccabi Haifa, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il primo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Vincerà il Rennes e la sensazione è che lo farà anche senza grossi problemi. Netto il divario in campo tra le due formazioni. Come detto prima i padroni di casa inoltre sono ancora imbattuti in questa stagione anche se hanno solamente collezionato una sola vittoria. L’occasione è ottima per aumentare anche sotto il profilo statistico questo numero. La gara si dovrebbe sbloccare già nei primi 45minuti.

Le probabili formazioni di Rennes-Maccabi Haifa

RENNES (4-3-3): Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matic, Le Fee; Blas, Kalimuendo, Gouiri.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Nitzan; Sundgren, Seck, Goldberg, Cornud; Jaber, Mohamed, Chery; Saba, Pierrot, David.



POSSIBILE RISULTATO: 2-0