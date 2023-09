Rangers-Betis, Europa League: diretta tv, formazioni, pronostici

Rangers-Betis è un match valido per la prima giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Nel gruppo C dell’Europa League, oltre a Rangers e Betis, sono inserite anche Sparta Praga e Aris. Quindi le squadre che andremo ad analizzare adesso sono senza dubbio quelle che si giocheranno l’accesso ai quarti di finale.

Le squadre scozzesi hanno sempre quel fascino particolare, che regala emozioni, anche se il Betis in questo caso è una squadra assai difficile da affrontare: gli spagnoli, oltre ad essere guidati da un tecnico esperto che sa il fatto suo, hanno una rosa in grado di riuscire nel colpaccio esterno. I Rangers dalla loro potranno contare sulla solita e consueta spinta del proprio pubblico, ma il pubblico aiuta e di certo non scende in campo. Lì ci vanno i giocatori e le qualità tecniche ovviamente pendono tutte da una parte, nonostante i cinque gol presi del Barcellona nell’ultimo turno della Liga.

E sarà probabilmente questo spirito di rivalsa a spingere il Betis verso quella che appare una vittoria esterna alla portata. Gli uomini di Pellegrini sono quelli favoriti, come detto, in questo raggruppamento e hanno tutte le carte in regola per vincerle tutte. Poi i Rangers il passaggio del turno se lo giocheranno, ma dovrebbero partire non benissimo, diciamo.

Come vedere Rangers-Betis in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Rangers-Betis, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il primo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Altamente probabile una vittoria del Betis, che sa bene quante vale partire con il piede giusto, e che sa bene quanto i possibili tre punti potrebbero pesare non solo nell’economia del girone ma anche del campionato. Sì, vittoria esterna possibile.

Le probabili formazioni di Rangers-Betis

RANGERS (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Goldson, Davies, Yilmaz; Raskin, Lundstram, Matondo, Roofe, Lawrence; Sima.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Bellerin, Bartra, Riad, Miranda; Altimira, Roca, Henrique, Isco, Perez; Willian Jose.



POSSIBILE RISULTATO: 0-1