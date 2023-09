Panathinaikos-Villarreal, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Panathinaikos-Villarreal è un match valido per la prima giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Contro il Braga, nello spareggio finale per la Champions League, i padroni di casa del Panathinaikos ci hanno rimesse le penne. Il sogno di sentire la musichetta che tutti i calciatori vorrebbero sentire dal vivo nel corso della propria vita si è infranto proprio sul più bello. Non era pronta la formazione greca a giocare la massima competizione europea: il Braga, che non è il Real Madrid, ha vinto pure in trasferta.

E adesso c’è un’altra sfida contro una formazione della Penisola Iberica: in Grecia arriva il Villarreal che, solamente perché ci sono Liverpool e Roma, e poi ci saranno quelle che scenderanno dalla Champions League, non si può scrivere tra quelle che possono dire la propria fino alla fine di questa competizione. Nonostante questo passaggio, gli spagnoli, abituati a giocare in Europa, sembrano decisamente favoriti, anche se non avranno vita facile in uno stadio che un poco di paura la mette.

Dopo la delusione in Champions, dicevamo, il Panathinaikos ha piazzato due vittorie in campionato senza nemmeno subire una rete ed entrambe in trasferta. Mentre il Villarreal, dopo due sconfitte consecutive in Liga, è riuscito a superare in casa l’Almeria nell’ultimo turno di campionato. Quindi a questo appuntamento ci arrivano due squadre mentalmente in forma. Che almeno una rete a testa la dovrebbero trovare.

Come vedere Panathinaikos-Villarreal in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Panathinaikos-Villarreal, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il primo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Un match che vede come detto leggermente favorito il Villarreal. Ma il Panathinaikos almeno una rete in questa partita la potrebbe trovare. Quindi, vittoria esterna pronosticabile, senza dubbio, con la possibilità quindi di vedere pure almeno tre reti complessive durante il match.

Le probabili formazioni di Panathinaikos-Villarreal

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Brignoli; Vagiannidis, Jedvaj, Magnusson, Juankar; Vilhena, Perez; Verbic, Djuricic, Mancini; Ioannidis.

VILLARREAL (4-3-3): Jorgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Femenia; Baena, Parejo, Capoue; Morales, G Moreno, Sorloth.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2