Gratta e Vinci, il lingotto non è d’oro: la vincita delude

Gratta e Vinci, il lingotto stavolta non è d’oro e la vincita delude in maniera clamorosa. Eppure il Miliardario ha regalato tante vincite nell’ultimo periodo

Nel corso dell’estate che ormai sta finendo, il Gratta e Vinci della famiglia del Miliardario ha regalato molte sorprese. E molti premi anche abbastanza importanti dei quali vi abbiamo parlato in più di un’occasione. Ma stavolta, la delusione, è stata davvero enorme.

Quello che è successo a San Lucio del Sannio, in provincia di Benevento, nella tabaccheria edicola “Ai Confini” ha quasi dell’incredibile e sicuramente l’amaro in bocca lo ha lasciato, eccome. La storia è raccontata da Agimeg.it e svela quello che nessuno vorrebbe mai vedere quando compra un tagliando. O forse, per meglio dire, vorrebbe sicuramente vedere ma con altri premi in palio. La situazione infatti è stata questa: l’uomo in questione ha deciso di comprare un Gratta e Vinci da 5 euro, appunto Il Miliardario, sperando ovviamente nella vincita massima, come tutti, quella da 500mila euro. E quando ha grattato il primo numero ha trovato immediatamente il lingotto, il simbolo che permette di raccogliere tutti quelli che sono i premi all’interno del tagliando in questione. Peccato che la realtà è stata assai diversa dal sogno.

Gratta e Vinci, il lingotto non è d’oro

Quando esce questo simbolo tutti si aspettano una grossa vincita. Magari non la massima, ma un paio di migliaia di euro almeno sono nell’aria quasi sempre. No, questa volta non è andata proprio così anzi è andata forse come peggio non poteva. Nei quindici numeri disponibili sono usciti solamene 5 e 10 euro, che hanno portato ad un totale complessivo di 100euro. Una beffa enorme tanto quanto la delusione finale.

Sì, perché alcune volte è meglio vincere 100euro con un numero, o con il simbolo corretto e vale a dire quello che chiude la vincita con quella somma, che sperare possa venire fuori come successo in questo caso una cifra straordinaria e poi ritrovarsi solamente con la possibilità, sotto l’aspetto economico, di andare fuori a cena e nient’altro. Peccato, davvero peccato per l’uomo che già assaporava il gusto della vittoria, soprattutto perché, ricordiamo, il lingotto è stato il primo numero grattato del biglietto.