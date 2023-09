Formazioni ufficiali Lazio-Atletico Madrid: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lazio-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico.

Tutto pronto all’Olimpico per la gara d’esordio in Champions League di Lazio ed Atletico Madrid. Un appuntamento di certo non banale che potrebbe orientare in maniera decisive le sorti di un girone che sulla carta dovrebbe arridere proprio ai biancocelesti e ai Colchoneros. Ecco le scelte di formazione di Sarri e Simeone:

LAZIO (4-3-3): Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini, Kamada, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak, Molina, Witsel, Savic, Lino, Hermoso, Barrios, Saul Niguez, Marcos Llorente, Griezmann, Morata.

Lazio-Atletico Madrid, il pronostico marcatori

In questo primo scorcio di stagione la retroguardia di Sarri ha evidenziato non pochi problemi. Limiti strutturali che potrebbero rivelarsi letali in campo europeo. Sebbene l’Atletico Madrid si presenti all’Olimpico non al top della forma, infatti, i Colchoneros hanno diverse frecce da scoccare al proprio arco. Tra queste spicca sicuramente Alvaro Morata, che ha nella Lazio una delle sue ‘vittime’ preferite. L’attaccante spagnolo, assieme a Zaccagni, è il candidato più autorevole a centrare la via del gol.

Probabili ammoniti e tiratori di Lazio-Atletico Madrid

La Lazio proverà a fare gioco, imbastendo la solita trama di passaggi con cui irretire l’Atletico Madrid, che verosimilmente dovrebbe tenere basso il baricentro per affidarsi all’occorrenza a importanti ripartenze. Piacciono le opzioni Kamada e Saul Niguez tiratori; occhio a Griezmann in versione assist man. Sulle corsie esterne, alla lunga, Molina dovrebbe ritagliarsi spazi importanti per andare alla conclusione almeno una volta. Rischiano il giallo, invece, Witsel e Patric.