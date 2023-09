Lione-Le Havre, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lione-Le Havre è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

La proprietà statunitense del Lione non ha voluto attendere oltre. Le sono bastate quattro giornate di Ligue 1 per decidere di dare il benservito a Laurent Blanc, esonerato durante la sosta per gli impegni delle nazionali.

L’ex tecnico della nazionale transalpina ha pagato il pessimo avvio, in cui i Gones hanno totalizzato a malapena un punto, frutto del pareggio di Nizza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata invece la netta sconfitta casalinga contro il Psg (1-4) di due settimane fa. I parigini hanno nuovamente causato scompiglio in una difesa che, se escludiamo la gara di Nizza, terminata a reti bianche, hanno subito complessivamente 10 gol. Tanti, se consideriamo che la stagione è appena iniziata. Il nuovo allenatore è stato appena ufficializzato e si tratta di una vecchia conoscenza per i tifosi dell’Olympique: parliamo di Fabio Grosso, che vestì questa maglia per due stagioni, dal 2007 al 2009 – ha collezionato 53 presenze e segnato 2 gol – prima di far ritorno in Italia alla Juventus.

Il tecnico italiano è reduce dall’esperienza molto positiva a Frosinone, riportato in Serie A al termine di un’annata sensazionale, in cui la promozione è arrivata con largo anticipo.

Grosso, una volta raggiunto l’obiettivo, aveva comunicato alla società ciociara la volontà di lasciare, sperando probabilmente in una chiamata di un club più ambizioso. L’occasione che attendeva è arrivata, ma non sarà semplice imporsi in uno spogliatoio che da qualche anno assomiglia ad una vera e propria polveriera. L’esordio avverrà con il neopromosso Le Havre, che per ora ha più punti in classifica dello stesso Lione, cinque. Il primo successo gli uomini guidati dallo sloveno Luka Elsner l’hanno ottenuto prima della sosta, travolgendo 3-0 una squadra come il Lorient, che non aveva ancora perso un match.

Come vedere Lione-Le Havre in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lione e Le Havre è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Grosso non potrà sedere ancora sulla panchina del Lione per motivi burocratici – contro il Le Havre la squadra sarà guidata da un tecnico ad interim – ma non sappiamo se basterà il cambio di guida tecnica per risollevare le sorti di un club che, nonostante una rosa costruita per l’Europa, continua ad annaspare. Occhio, poi, al Le Havre, che ha entusiasmo ed è reduce da una vittoria importante: non è da escludere che gli ospiti riescano a segnare almeno un gol, impensierendo a più riprese la (finora) fragile difesa dei Gones.

Le probabili formazioni di Lione-Le Havre

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico; Caqueret, Akouokou, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Cherki.

LE HAVRE (5-3-2): Desmas; El-Hajjam, Salmier, Sangante, Lloris, Operi; Kuzyaev, Touré, Kechta; Alioui, Bayo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2