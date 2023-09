Valencia-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Atletico Madrid è una partita della quinta giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ha una partita in meno l’Atletico Madrid, una gara da giocare contro il Siviglia. Quindi possiamo tranquillamente affermare che i sette punti in classifica conquistati fino ad ora dalla formazione di Simeone sono un ottimo bottino. Una squadra, quella del Cholo, che gioca sabato pomeriggio perché poi, martedì sera, sarà impegnata all’Olimpico in Champions League contro la Lazio.

L’obiettivo ovviamente è quello i fare bottino pieno sul campo di un Valencia che ha iniziato con due vittorie ma che poi ha perso due partite di fila in campionato. Sembra la stessa situazione vissuta lo scorso anno, con un avvio ottimo e poi un campionato durissimo con una salvezza conquistata solamente nelle ultime giornate. Ma non è solo questo che rende gli ospiti decisamente favoriti, ma soprattutto un altro aspetto fondamentale e che ha sempre caratterizzato le squadre del tecnico argentino.

Dieci gol fatti e solamente uno subito per i Colchoneros, che sembrano aver ritrovato quella compattezza difensiva che nel corso degli anni è stato un marchio di fabbrica della sua squadra. Quindi non subire, tanto poi un gol lì davanti con Morata, Griezmann e Depay si trova sempre. La tattica è la stessa, da molto tempo. E dopo un’annata un poco così sembra essere tornata fortemente in auge. Insomma, nel match del Mestalla, non dovrebbero vedersi così tanti gol. Ma si dovrebbe vedere una vittoia ospite che sembra decisamente alla portata.

Dove vedere Valencia-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Valencia-Atletico Madrid è una gara valida per la quinta giornata della Liga ed è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

La partita dovrebbe regalare meno di tre reti complessive. E dovrebbe regalare anche una vittoria dell’Atletico Madrid che oggettivamente è assai più forte del Valencia. Che in questo modo collezionerebbe la terza sconfitta di fila.

Le probabili formazioni di Valencia-Atletico Madrid

VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Foulquier, Diakhaby, Ozkacar, Gaya; Correia, Guerra, Pepelu, Lopez; Almeida, Duro.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Carrasco; De Paul, Barrios, Niguez; Griezmann, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2