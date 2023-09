Celta Vigo-Maiorca, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Maiorca è una partita della quinta giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tre partite in casa nelle prime quattro giornate per il Celta Vigo: due sconfitte e un pareggio il misero bottino conquistato fino al momento con una sola vittoria in stagione, quella in trasferta sul campo dell’Almeria prima della sosta. E ovviamente adesso è il momento di continuare a vincere.

Arriva il Maiorca in questa quinta giornata del campionato spagnolo: un Maiorca che ancora non ha mai vinto (due pareggi e due sconfitte) e che difficilmente festeggerà i tre punti in questo match. Il Celta infatti è più attrezzato degli isolani, e punta anche ad un piazzamento europeo alla fine della stagione difficile ma non impossibile da conquistare. Serve vincere però, serve riuscire a dare un poco di continuità ai risultati e l’appuntamento in casa capita a pennello contro una formazione che sembrerebbe ancora non abbia trovato le giuste misure. Inoltre, il Maiorca, è Muriqi dipendente: il centravanti ex Lazio ha vissuto una settimana difficile con la sua nazionale visti gli insulti razzisti che hanno portato alla momentanea sospensione della sfida contro la Romania. Poi, al rientro in campo, è stato pure espulso. C’è da capire se sarà riuscito a mettersi alle spalle tutte queste scorie.

Dove vedere Celta Vigo-Maiorca in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Maiorca è una gara valida per la quinta giornata della Liga ed è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Nei nostri pronostici parte leggermente favorito il Celta Vigo. Un match che la squadra di casa dovrebbe riuscire a portare a casa dando così continuità ai propri risultati. Sfida che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Maiorca

CELTA VIGO (5-4-1): Villar; Mingueza, Nunez, Starfelt, Aidoo, M Sanchez; Larsen, Beltran, De la Torre, Bamba; Aspas.

MAIORCA (5-3-2): Rajkovic; Maffeo, Gonzalez, Valjent, Van der Hayden, Lato; D Rodriguez, Costa, Darder; Larin, Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1