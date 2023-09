Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Bundesliga: formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è una partita valida per la quarta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Dove eravamo rimasti? Prima della sosta per gli impegni delle nazionali, il Bayern Monaco aveva sfatato uno dei più grandi tabù delle ultime stagioni.

E cioè espugnare lo stadio del Borussia Monchengladbach, dove nell’ultimo quinquennio aveva quasi sempre incassato sconfitte, sia in campionato sia in Coppa di Germania. Non è stato facile riuscirci, perché le cose si stavano mettendo male pure stavolta: decisiva la reazione dei bavaresi nella ripresa, che ha permesso a Thomas Tuchel di ribaltare i Fohlen, passati in vantaggio nel primo tempo con il giapponese Itakura. E se Harry Kane, l’attaccante acquistato per oltre 100 milioni di euro dal Tottenham in estate, è rimasto stranamente a secco, a trascinare il Bayern verso la terza vittoria in tre partite c’hanno pensato Sané – l’ex City ha trovato la via del gol anche con la nazionale nelle amichevoli con Giappone e Francia – ed il gioiellino Tel: sono già due i gol in stagione per il classe ’05. Inizio arrembante, dunque, per i pluricampioni di Germania, in controtendenza rispetto a quello che era avvenuto un mese fa in Supercoppa di Germania, quando uno scatenato Lipsia (0-3) aveva inflitto il primo dispiacere stagionale a Muller e compagni.

L’ottimo inizio del Leverkusen

A punteggio pieno, oltre al Bayern Monaco, c’è proprio il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, prossimo avversario dei bavaresi all’Allianz Arena.

I rossoneri hanno battuto Lipsia, Borussia Monchengladbach e Darmstadt, realizzando due gol in più del Bayern (11), che al momento è dietro per via della peggiore differenza reti. Continua a dare i suoi frutti l’ottimo lavoro del tecnico basco, capace lo scorso anno – da subentrato – di riportare il Werkself in Europa (ed in semifinale di Europa League) dopo averlo raccolto in zona retrocessione. Il Bayer Leverkusen è partito alla grande anche grazie ai suoi talenti, uno su tutti Florian Wirtz, decisivo con un gol e due assist. Per il big match di venerdì Xabi Alonso deve fare a meno del solo Schick, mentre nel Bayern Monaco mancherà Musiala: al suo posto toccherà a capitan Muller. Nuova esclusione per de Ligt.

Come vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si affrontano le due squadre che hanno maggiormente impressionato nei primi tre turni di Bundesliga: i presupposti per una gara spumeggiante sembrano esserci tutti. Il Bayer Leverkusen non andrà di certo a Monaco di Baviera a fare le barricate, motivo per cui i gol non dovrebbero mancare né da una parte né dall’altra.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2