Barcellona-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Betis è una partita della quinta giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo il pareggio al debutto il Barcellona è riuscito a vincere tre partite di fila, rimanendo così attaccato al Real Madrid che invece è a punteggio pieno. Si sa, le gare di campionato dopo il rientro dalla sosta sono sempre quelle più delicate, perché c’è poco tempo per riuscire a preparare i match. E sarà così anche per i catalani di Xavi che inoltre ospitano allo Stadio Olimpico un osso duro come il Betis di Pellegrini.

Un Betis che di punti in classifica ne ha sette dopo quattro giornate e che come tutti gli anni cerca di prendersi una qualificazione europea alla fine dell’anno. Una squadra, quella andalusa, che cresce stagione dopo stagione e che trova certezze sempre maggiori, sia fisiche che tattiche. Senza dimenticare, ovviamente, quelle mentali che alla fine riescono quasi sempre a fare la differenza. Ovvio che nonostante questo il Barcellona sia la squadra favorita. Certo, qualche problemuccio i catalani lo hanno messo in mostra in questo inizio di campionato, soprattutto dietro: cinque gol subiti in sole quattro uscite non sono pochi, un segnale da tenere in considerazione. Xavi non è che abbia potuto mettere mani chissà quante volte in questo periodo di stop visto il poco materiale umano a disposizione. Ed è pure per questo che ci sentiamo di dire che sarà una sfida ricca di gol.

Dove vedere Barcellona-Betis in diretta tv e streaming

Barcellona-Betis è una gara valida per la quinta giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Una gara come detto che almeno tre reti complessive le potrebbe regalare. Così come dovrebbe regalare anche la vittoria al Barcellona.

Le probabili formazioni di Barcellona-Betis

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong, Gavi; Yamal, Lewandowski, Felix.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Bellerin, Pezzella, Bartra, Abner; Rodriguez, Roca; Rodri, Isco, Perez; Willian Jose.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1