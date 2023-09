Formazioni ufficiali Italia-Ucraina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro.

Una sfida da non fallire. Quello contro l’Ucraina è un vero e proprio dentro o fuori per l’Italia di Luciano Spalletti che, dopo il mezzo passo falso in Azerbaigian, non può più permettersi di fallire per non essere obbligata a passare dagli spareggi.

Con Tonali out per un fastidio dell’ultim’ora, l’Italia si affida a Frattesi dal primo minuto. In attacco Raspadori è stato preferito da Immobile, con Zaniolo e Zaccagni sulle corsie esterne. In cabina di regia spazio a Locatelli; in difesa la novità è la presenza di Scalvini al fianco di Di Lorenzo per comporre la batteria di centrali, con Di Lorenzo e Bastoni sulle fasce. Per quanto concerne l’Ucraina, sorprende l’assenza di Mudryk che partirà inizialmente dalla panchina. Ecco i ventidue titolari:

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni

UCRAINA Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Kryvstov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk

Italia-Ucraina, il pronostico marcatori

La scelta di puntare su Raspadori dal primo minuto è la prima vera decisione ‘spallettiana’ dall’inizio dell’avventura dell’ex tecnico del Napoli sulla panchina dell’Italia. Il jolly azzurro può essere l’arma letale per far breccia nella difesa ucraina, rocciosa ma lenta in alcune letture. Grazie al lavoro sugli esterni, la compagine di Spalletti dovrà essere brava a ritagliarsi spazi importanti in velocità per rompere le due linee dell’Ucraina che verosimilmente aspetterà l’Italia dietro la linea della palla per sfruttare eventuali occasioni in contropiede. Ad ogni modo, Raspadori marcatore è un’opzione che intriga e non poco.

Probabili ammoniti e tiratori di Italia-Ucraina

Zaniolo e Konoplia ammoniti: per motivi diversi, i due calciatori in questione sembrano essere i candidati più papabili a finire sul taccuino del direttore di gara. Si prospetta infatti una gara che, se non dovesse essere sbloccata nei primi minuti, potrebbe incattivirsi soprattutto nella seconda frazione di gioco. Come già anticipato, sarà l’Italia a fare la partita: le ipotesi Di Marco e Di Lorenzo tiratori piacciono e non poco così come Barella. Sul fronte opposto occhio a Stepanenko.