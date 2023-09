Macedonia del Nord-Italia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Italia: probabili marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

Una gara da non fallire, per non compromettere il cammino alle qualificazioni per Euro 2024. 90 minuti che segneranno l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra; al CT di Certaldo spetterà il compito di ridare entusiasmo ad un ambiente che a partire dagli ultimi mesi ha attraversato una pericolosa fase involutiva.

Sono tanti gli spunti del match in programma alla National Arena Todor Proeski di Skopje. I dubbi della vigilia sono stati finalmente sciolti da Spalletti, che in attacco si affida ad Immobile come terminale offensivo con Politano e Zaccagni sulle corsie esterne. A centrocampo spazio a Cristante in cabina di regia, con Barella e Tonali mezzali. In difesa la coppia di centrali sarà costituita da Bastoni e Mancini che presidieranno i pali di Donnarumma, con Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce. Ecco i ventidue in campo:

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. CT. Spalletti.

Macedonia del Nord-Italia: il pronostico marcatori

L’Italia proverà a partire subito forte per imprimere lo strappo giusto alla gara ed evitare spiacevoli sorprese. Il desiderio di scacciare gli incubi rievocati dall’ultimi confronto con la Macedonia è uno stimolo ad evitare gli errori commessi due anni fa. A Luciano Spalletti di certo non mancano frecce ‘velenose’ nella sua faretra. Sotto questo punto di vista, la batteria di esterni può creare i presupposti per far male alla difesa macedone. Oltre ad Immobile marcatore, ingolosisce e non poco anche la candidatura di Mattia Zaccagni. Schierato dal primo minuto alla luce dell’infortunio accorso a Federico Chiesa, l’esterno di Sarri potrebbe trovare la via del gol assieme al suo compagno di squadra Immobile.

Probabili ammoniti e tiratori di Macedonia del Nord-Italia

Il gioco di Spalletti potrebbe esaltare in maniera importante il gioco sulle corsie esterne. Di Lorenzo da una parte e Di Marco dall’altra non dovrebbero trovare troppe difficoltà a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario così come Sandro Tonali. Saranno gli Azzurri a tenere in mano il pallino del gioco, con la Macedonia del Nord che proverà ad affidarsi a veloci ripartenze per esorcizzare la pressione dell’Italia e per tentare di impensierire i pali di Donnarumma. Elmas non sembra configurarsi come un’opzione utopistica. Infine, rischiano seriamente di finire sul taccuino del direttore di gara Musliu ed Alioski.