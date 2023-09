Gauff-Muchova, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Gauff-Muchova è un match valido per le semifinali dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Tre settimane fa circa, a Cincinnati, c’era in palio un titolo Masters 1000. Stavolta la posta è decisamente più alta: Coco Gauff e Karolina Muchova si contenderanno un posto nella finale dello US Open ’23, picco mai toccato nelle loro rispettive carriere.

Anagraficamente distanti – la ceca ha otto anni in più dell’americana, ancora teenager – per entrambe questa è la stagione del tanto atteso salto di qualità. La Muchova ha finalmente trovato quella continuità che negli anni precedenti era spesso mancata ed ora prova l’assalto ad un altro Slam dopo aver disputato l’ultimo atto del Roland Garros lo scorso giugno, arrendendosi solo alla numero uno al mondo Swiatek. Un anno prima, guarda caso, la stessa sorte era toccata anche alla statunitense, che proprio a Parigi ebbe l’onere e l’onore di disputare la sua prima finale Major, a 18 anni appena compiuti. Gauff e Muchova sono due tenniste che hanno dimostrato di saper imparare dagli errori. E adesso stanno raccogliendo i meritati frutti del loro lavoro. La Muchova, che dalla prossima settimana entrerà tra le prime otto del ranking Wta, a New York ha anche approfittato di un tabellone favorevole. Sul suo percorso, infatti, non ha incontrato nessuna top 20, lasciando per strada a malapena un set, contro la cinese Wang.

Per entrambe sarebbe la prima finale a New York

Decisamente più tosto invece quello della Gauff, che ha avuto a che fare con due teste di serie (Mertens e Ostapenko) ma soprattutto con la rediviva campionessa Slam Wozniacki, tornata a ruggire nel circuito dopo oltre tre anni di assenza dalle scene.

Tra la statunitense e la ceca non ci sono altri precedenti oltre a quello di Cincinnati. In Ohio la Gauff riuscì ad avere la meglio 6-3 6-4 sulla Muchova ma al termine di un match durato quasi due ore e più combattuto di quanto non dica il punteggio finale.

Dove vedere Gauff-Muchova in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali dello US Open tra Coco Gauff e Karolina Muchova sarà trasmesso nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida Gauff-Muchova anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà all’01:00 (ora italiana).

Gauff-Muchova: il pronostico

La Muchova è una tennista completa. Tecnicamente eccelsa, una delizia per gli esteti. Il suo grande problema, in questi anni, è stata la continuità: la poca costanza non gli ha permesso di raggiungere grossi risultati. La ceca non parte favorita neanche stavolta – il pubblico dell’Ashe Stadium sarà tutto per la beniamina di casa – ma a differenza di Cincinnati potrebbe portare il match al terzo set, agevolata anche dai campi più lenti di Flushing Meadows.