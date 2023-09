Tennis, mozzafiato in campo e fuori: ha stregato gli USA

Tennis, Camila Giorgi non è la sola a stupire con dei look supersexy in campo: anche quest’atleta spagnola vi farà girare la testa.

La prima settimana è stata coinvolgente, avvincente. E la seconda, quella conclusiva, non sarà da meno. Perché se è vero, da una parte, che tutto sta andando come previsto, dall’altra è vero anche che in ogni Slam che si rispetti le sorprese non mancano mai. Ne sono, forse, la componente essenziale.

L’Us Open è giunto al giro di boa, ma i giochi sono ancora più aperti che mai. Potrebbe succedere, quindi, praticamente di tutto. Per saperlo dobbiamo solo pazientare ancora un po’ e capire come si evolverà il Major a stelle e strisce che sta animando New York e tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori da tutto il mondo. Ma la Grande Mela, ora come ora, non è la sola città in cui il tennis la sta facendo da protagonista. Anche nella “vicina” Miami, a quanto pare, racchette e palline gialle scandiscono le giornate degli appassionati.

A testimoniarlo è Sara Andrade, una tra le più belle aspiranti tenniste attualmente presenti sulla scena sportiva internazionale. Non è famosa, non ancora per lo meno, per il suo palmares e per il suo stile di gioco. Ha conquistato la notorietà in un altro modo, però, ragion per cui, in termini di fama, non ha nulla da invidiare alle colleghe che sono già approdate nel circuito maggiore e che gareggiano nelle competizioni più importanti.

Tennis, ma quanto è sexy la bella Sara?

Tempo al tempo, in ogni caso. Non è così, d’altra parte, che si dice? La bella Sara, nata a Vigo, nella Spagna nord-occidentale, potrebbe presto stupirci. In campo, s’intende, perché sui social network lo fa già da tempo e chi la segue, soprattutto su Instagram, questo lo sa bene.

La Andrade, dicevamo, vive a Miami, e anche se non ha i “titoli” per partecipare allo Us Open sta comunque vivendo intensamente la stagione del tennis americano. Dalla foto postata nelle scorse ore si evince chiaramente che si sta allenando e che lo sta facendo alla sua maniera. Con rigore e determinazione, ma anche con una certa dose di quel sex appeal che tanto famosa l’ha già resa.

Il completo sportivo che indossa è veramente delizioso e mette bene in risalto il suo fisico così incredibilmente statuario. Per chi volesse “approfondire” la sua conoscenza ci sono, poi, le decine e decine di scatti presenti nel suo profilo. Quelli in cui i suoi oltre 12mila follower hanno già avuto la fortuna di imbattersi nel tempo trascorso in compagnia di questa sexy promessa del tennis.