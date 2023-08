I pronostici di giovedì 31 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 31 agosto, si chiudono i turni preliminari anche nelle coppe minori: la Fiorentina chiamata alla rimonta in Conference League.

Si concludono i lunghissimi turni preliminari anche nelle due coppe minori, l’Europa League e la Conference League, prima dell’atteso sorteggio della fase a gironi.

L’unica squadra italiana impegnata negli spareggi di qualificazione è la Fiorentina, chiamata ad una non semplice rimonta dopo la sorprendente sconfitta per 1-0 rimediata una settimana fa a Vienna contro il Rapid. Gli austriaci non sono certo irresistibili e la Viola ha tutte le carte in regola per vincere almeno con due gol di scarto e ribaltare il risultato dell’andata ma servirà una prestazione più efficace, soprattutto in fase offensiva, visto che il Rapid ha dimostrato di essere molto organizzato nella propria metà campo. La spinta del proprio pubblico dovrebbe aiutare anche l’Eintracht Francoforte, che in Bulgaria non è andato oltre un pareggio in casa del Levski Sofia. Restando in Conference League, favorito pure il Paok. I greci hanno già un piede e mezzo nella fase a gironi grazie al successo per 2-1 in Scozia contro gli Hearts di Edimburgo: a Salonicco completeranno l’opera.

Pronostici altre partite

In Conference League il Lille di Paulo Fonseca dovrà difendere il successo conquistato sette giorni fa in Francia: i Dogues hanno vinto con un solo gol di scarto (2-1) motivo per cui non potranno permettersi distrazioni contro i croati del Rijeka.

La qualificazione è solo una formalità, invece, per Fenerbahçe e Aston Villa, due possibili protagoniste di quest’edizione della Conference, che all’andata hanno strapazzato rispettivamente Twente e Hibernian. In Europa League ha quasi raggiunto l’obiettivo anche la Dinamo Zagabria: i campioni di Croazia affrontano lo Sparta Praga forti del 3-1 dello stadio Maksimir. Potrebbero infine essere nuovamente prolifiche le sfide tra Besiktas e Dinamo Kiev e tra Aberdeen ed Hacken, nel primo round terminate rispettivamente 3-2 e 2-2. Nella notte si gioca anche in Sudamerica. In Copa Sudamericana il San Paolo dovrebbe riuscire a ribaltare l’LDU Quito dopo la sconfitta (2-1) subita in Ecuador.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Eintracht Francoforte vincente ed almeno tre gol complessivi in Eintracht Francoforte-Levski Sofia, Conference League, ore 20:30

Vincenti

• PAOK (in PAOK-Hearts, Conference League, ore 19:30)

• Slavia Praga (Zorya Luhansk-Slavia Praga, Europa League, ore 19:00) • Fiorentina (in Fiorentina-Rapid Vienna, Conference League, ore 20:00) • Lille (in Rijeka-Lille, Conference League, ore 20:15) • San Paolo (in San Paolo-LDU Quito, Copa Sudamericana, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sparta Praga-Dinamo Zagabria, Europa League, ore 19:00

• Twente-Fenerbahçe, Conference League, ore 19:00

• Lugano-Union Saint Gilloise, Europa League, ore 20:30) • Aston Villa-Hibernian, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Adana Demirspor-Genk, Conference League, ore 20:00

• Besiktas-Dinamo Kiev, Conference League, ore 20:00

• Aberdeen-Hacken, Europa League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Osasuna evita la sconfitta e almeno un gol per parte in in Club Brugge-Osasuna, Conference League, ore 20:30