Luton-West Ham, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Luton-West Ham è una partita valida per la quarta giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Luton è alla ricerca dei primi punti di questa stagione. Una gara in meno sì, per i padroni di casa, ma ancora zero vittorie e zero pareggi nelle prime due uscite. E il prossimo appuntamento, quello che apre il quarto turno della Premier League, non è per nulla semplice.

Arriva un West Ham che è secondo in classifica e che ha fatto sette punti nelle prime tre gare ufficiali di questa stagione e che si sta rinforzando pure sul mercato. La squadra che lo scorso anno ha vinto la Conference League nella finale contro la Fiorentina ha le carte in regola per riuscire a rimanere nelle zone alte della classifica. Sì, è vero, siamo ancora ad agosto, ma i segnali sono importanti e non si possono nascondere in nessun modo. Ecco perché l’undici ospite è ampiamente favorito in questo match e non dovrebbe avere particolari problemi a prendersi i tre punti superando, almeno per una notte, il Manchester City.

Ora, questo non vuole dire nulla, non è che il West Ham può puntare a vincere la Premier League perché ci sono davvero squadroni lì davanti, ma senza dubbio può dare fastidio a molte squadre soprattutto se continuerà ad inanellare risultati utili. In questo modo cresce pure l’autostima e tutto può succedere.

Insomma non abbiamo dubbi su chi vincerà l’anticipo di Premier prima della sosta.

Come vedere Luton-West Ham in diretta tv e in streaming

Luton-West Ham è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive quella tra Luton e West Ham. Con una vittoria ospite pronosticabile per quello che il campionato inglese ha detto fino al momento. Insomma, almeno per una notte, gli ospiti saranno solitari in testa alla classifica del massimo campionato inglese. Mica male.

Le probabili formazioni di Luton-West Ham

LUTON (4-4-2): Kaminski; Kabore, Burke, Lockyer, Bell, Giles; Chong, Nakamba, Barkley; Adebayo, Morris.

WEST HAM (4-1-4-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Alvarez; Bowen, Paqueta, Ward-Prowse, Benrahma; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3