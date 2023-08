Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 31 agosto

Europa League: Ajax e Dinamo Zagabria hanno “prenotato” un pass per la fase a gruppi. Tutto in bilico tra Aberdeen e Hacken.

Dentro o fuori. Tutto in una notte. Chi supera il turno avrà la possibilità di giocare la fase a gironi dell’Europa League, chi invece non ce la fa dovrà giocoforza accontentarsi del “paracadute”, retrocedendo in Conference League.

Ha già un piede e mezzo nella seconda competizione internazionale per ordine d’importanza l’Ajax, che una settimana fa ha strapazzato i bulgari del Ludogorets a domicilio. Un 4-1 che non lascia praticamente spazio ad interpretazioni. I Lancieri stavolta dovranno fare a meno dei gol del ghanese Kudus – autore di una tripletta in Bulgaria ed appena acquistato dal West Ham – ma restano nettamente favoriti sui biancoverdi, in una gara in cui entrambe le squadre dovrebbero segnare almeno una rete per parte. È a un passo dal traguardo anche la Dinamo Zagabria, che è riuscita ad affogare la delusione per l’eliminazione dai preliminari di Champions League battendo 3-1 lo Sparta Praga. I croati non possono ancora abbassare la soglia dell’attenzione ma con ogni probabilità eviteranno la sconfitta pure in Repubblica Ceca. L’Olimpia Lubiana, dopo aver perso 2-0 in casa, sembra non avere alcuna chance di ribaltare il risultato in Azerbaigian contro il Qarabag. L’Olympiacos, sulla falsariga degli azeri, dovrà difendere due gol di scarto in casa dei serbi del Cukaricki, che – com’era ampiamente prevedibile – in Grecia si sono arresi 3-1.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Sheriff Tiraspol, oggi allenato dall’italiano Roberto Bordin, non è più la squadra che due anni fa mise in difficoltà Real Madrid e Inter in Champions League.

Ad ogni modo, la squadra della Transnistria dovrebbe riuscire a porre fine alla “favola” del Klaksvik, piccolo club delle Isole Faroe che sta realizzato un vero e proprio miracolo. I faroensi hanno strappato un pareggio (1-1) all’andata, ma in casa dello Sheriff non sarà scontato evitare nuovamente la sconfitta. Lo Slavia Praga è un’altra squadra che ha già prenotato un posto nella fase a girone dell’Europa League grazie al successo per 2-0 nella sfida con gli ucraini dello Zorya Luhansk. Per chi va a caccia di gol può invece “fare tappa” in Scozia, dove va in scena il match tra i padroni di casa dell’Aberdeen e gli svedesi dell’Hacken: all’andata è finito con un pirotecnico 2-2. Non sarà povera di reti neppure la gara tra Lugano e Union Saint-Gilloise, con gli svizzeri chiamati a ribaltare un severo 2-0.

Europa League: probabili vincenti

Qarabag o pareggio (in Qarabag-Olimpia Lubiana, ore 18:00)

Sheriff Tiraspol (in Sheriff Tiraspol-Klaksvik, ore 19:00)

Dinamo Zagabria o pareggio (in Sparta Praga-Dinamo Zagabria, ore 19:00)

Slavia Praga (in Zorya Luhansk-Slavia Praga, ore 19:00)

Olympiacos (in Cukaricki-Olympiacos, ore 20:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Aris Limassol-Slovan Bratislava, ore 19:00

Ajax-Ludogorets, ore 20:00

Aberdeen-Hacken, ore 20:45