Champions League, già “spifferate” le avversarie delle italiane

L’indizio sulle possibili avversarie delle italiane ai gironi di Champions League non è passato inosservato.

Mancano ormai poche ore all’inizio del sorteggio di Nyon che decreta il tabellone della fase a gironi della prossima edizione della Champions League. C’è molta attesa per conoscere quali saranno le avversarie delle italiane con Napoli, Inter, Milan e Lazio che sperano di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

32 sono le squadre che partiranno ai nastri di partenza della competizione; tutti a caccia del Manchester City detentore del trofeo. Ripartite in otto gironi complessivi, soltanto 16 squadre (due per ogni girone) potranno accedere agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Reduce dalla vittoria del tricolore, il Napoli di Garcia sarà sorteggiato in prima fascia. Seconda fascia, invece, per l’Inter. Almeno sulla carta sarà molto più difficile il sorteggio di Milan e Lazio, che rientrano in terza fascia. Come su ogni avvenimento sportivo di rilievo, i bookmakers si sono scatenati anche sui possibili accoppiamenti dei vari gironi. Ecco il risultato.

Sorteggi Champions League: dal Napoli all’Inter, il ‘verdetto’ dei bookmakers

A tal proposito i betting analyst di Sisal possono rappresentare un’ottima fonte dalla quale attinge e a cui – perché no – ispirarsi. Secondo quanto riferito, infatti, gli avversari in prima fascia più credibili in ottica Inter sono Bayern Monaco, Manchester City, Siviglia e Barcellona, tutte a quota 6.

Più alte, invece, le quote che portano al Psg, Feyenoord e Benfica (7.00). Per quanto concerne gli eventuali avversari dei nerazzurri in terra fascia, invece, occhio a Braga e Psv (5.00). Lo sbilanciamento di quote, però, concerne soprattutto le possibili avversarie dell’Inter in quarta fascia con Real Sociedad, Union Berlino e Newcastle in lizza come le avversarie di gran lunga più quotate. In casa Lazio, invece, le quote convergono nell’identificare nel Feyenoord e nel Benfica (5.50) gli avversari più probabili in prima fascia (discorso analogo vale per il Milan), Atletico Madrid e Real Madrid (5.50) della seconda e Anversa, Galatasaray e Celtic Glasgow della quarta.

Tra le avversarie spauracchio in seconda fascia per il Milan occhio ad Atletico Madrid e Real Madrid (5.50). Molto più agevoli in teoria i contender in quarta fascia, con Anversa e Celtic a quota 6.00. Fari puntanti anche in casa Napoli. Secondo i bookmakers, gli azzurri ‘rischiano’ di pescare soprattutto Psv e Braga (5.00) in prima fascia e una tra Atletico Madrid e Real in seconda (5.50). In quarta fascia gran risalto alla Real Sociedad (quota 6.00).