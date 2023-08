Nizza-Lione, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Nizza-Lione è una partita della terza giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

C’è stato un periodo, durato diversi anni, nel quale il Lione faceva paura a tutti. Quel momento sembra passato da una vita e in questo avvio di stagione la squadra di Laurent Blanc ha confermato il tutto: due partite, altrettante sconfitte, e ultimo posto solitario in classifica. C’è da rilanciarsi.

Il Nizza padrone di casa, invece, la propria stagione l’ha iniziata discretamente, piazzando due pareggi nelle prime due uscite che dimostrando che in fase di preparazione qualcosa di buono è stato fatto. Quella di stasera, però, sarà una gara difficilissima nonostante gli ospiti abbiano delle importanti assenze: una su tutte quella di Lacazette che è squalificato dopo il rosso preso nell’ultima uscita. Blanc, inoltre, deve fare i conti con una serie di infortuni che di fatto gli bloccano ogni possibilità di scelta. Sì, la formazione del Lione è praticamente fatta e ci potrebbe essere anche dal primo minuto il debutto dell’ultimo arrivato Maitland-Niles.

Come vedere Nizza-Lione, in diretta tv e in streaming

Nizza-Lione è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la terza giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I risultati delle prime due uscite della stagione ci dicono che il Nizza è in forma e il Lione è in crisi: ma gli ospiti c’è da dirlo hanno una storia importante e pure una rosa che non merita gli zero punti in classifica. Ci aspettiamo uno scatto d’orgoglio vero e proprio dalla squadra di Blanc che quindi potrebbe riuscire a tornare a casa con almeno un punto che sarebbe ottimo per iniziare a muovere la classifica dopo due sconfitte. Per il Nizza invece prendiamo il detto: non c’è due senza tre…

Le probabili formazioni di Nizza-Lione

NIZZA (4-3-3): Bulka; Attal, Ndayishimiye, Dante, Bard; Sanson, Rosario, Thuram; Laborde, Guessand, Diop.

LIONE (4-2-3-1): Riou; Kumbedi, Caleta-Car, Diomande, Tagliafico; Caqueret, Lepenant; Maitland-Niles, Cherki, Jeffinho; Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1