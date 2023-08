Formazioni ufficiali Juventus-Bologna: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali della sfida dell’Allianz Stadium. Il pronostico marcatori, ammoniti e i possibili tiratori del match.

Tutto pronto per la prima gara casalinga della Juventus che, dopo il largo successo con il quale ha liquidato la pratica Udinese, affronterà il Bologna in un Allianz Stadium tutto esaurito.

Rispetto alla formazione che ha strapazzato i friulani, pochi sono i cambi varati da Allegri; al posto dell’infortunato Szczesny giocherà Perin, con Fagioli che ha vinto il ballottaggio con Mckennie e partirà dal primo minuto. Confermato il tandem offensivo composto da Chiesa e Vlahovic, con Cambiaso e Weah sulle corsie esterne. Schieramento tutt’altro che rinunciatario per il Bologna, con Thiago Motta che ha deciso di gettare nella mischia Orsolini, Ferguson e Ndoye a sostegno dell’unica punta Zirkzee.

JUVENTUS (3-5-2): Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posh, Beukema, Lucumì, Lykogiannis, Moro, Aebischer, Orsolini, Ferguson, Ndoye, Zirkzee.

Juventus-Bologna, il pronostico marcatori

Al centro di molte voci di mercato, Vlahovic si sta prendendo con costanza la Juventus sulle spalle e vuole trascinarla lontano. Il serbo, schierato da Allegri nuovamente al centro dell’attacco, ha tutta l’intenzione di bissare la rete di Udine. Il Bologna ha dimostrato di patire molto gli inserimenti a fari spenti nelle zone di conflitto tra l’estero e l’area di rigore; zona nella quale gli uomini di Allegri hanno dimostrato di saper essere letali. Ragion per cui, oltre al possibile gol di Vlahovic, occhio alla candidatura di uno tra Weah e Cambiaso marcatori; difficile, affascinante, ma non impossibile.

Dal canto suo i felsinei non staranno con le mani e in mani e proveranno a non snaturare il proprio credo tattico fatto di tanto palleggio e verticalizzazioni improvvise; le stesse che potrebbero mettere in difficoltà il pacchetto arretrato della Juve, soprattutto se fatte in velocità. Abile nel rientrare sul suo piede forte, Orsolini potrebbe rendersi piuttosto minaccioso dalle parti di Perin: un suo gol non è affatto da escludere.

Juventus-Bologna, probabili ammoniti e tiratori

Stuzzica e non poco la candidatura di Fagioli marcatore. Inoltre la Juventus dovrebbe scatenare la sua artiglieria anche nel gioco da calcio da fermo; a tal proposito, non è escluso che Bremer inquadri lo specchio di porta almeno una volta. Sull’altro versante, Occhio a Ferguson, che ha tutte le carte in regola per minacciare la porta di Perin con almeno una conclusione. Possibili ammoniti, invece, Alex Sandro, Beucema e Lykogiannis.