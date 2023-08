Verona-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Roma è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Mentre a Roma si sogna ad occhi aperti in vista del probabile arrivo di Romelu Lukaku – la dirigenza ieri è volata a Londra per chiudere l’affare con il Chelsea e riportare in Italia il centravanti belga – i giallorossi fanno tappa a Verona dopo il deludente esordio con la Salernitana, capace di tornare con un punto in tasca (2-2) dalla sfida dello stadio Olimpico.

Senza José Mourinho in panchina – il tecnico portoghese deve scontare una squalifica di due giornate e salterà dunque anche il match del “Bentegodi” – Pellegrini e compagni devono già recuperare terreno nei confronti delle concorrenti che, Lazio a parte, hanno tutte vinto. In attesa di Big Rom, che stando ai rumors avrebbe trovato l’accordo con il club capitolino, a risolvere il problema del gol c’ha pensato Andrea Belotti, autore di una doppietta contro i campani. L’ex attaccante del Torino, reduce da un’annata difficile all’ombra del Colosseo, è stato uno dei principali protagonisti insieme a Candreva, anche lui a segno due volte una settimana fa. Per la gara coi gialloblù Mou ritrova in un colpo solo Dybala e Pellegrini, assenti per squalifica nella prima giornata. Nonostante i due importanti rientri, la Roma non potrà permettersi di sottovalutare il Verona, che ha esordito espugnando Empoli grazie ad una rete di Bonazzoli (0-1). Gli scaligeri, che nel corso del 2023 avevano vinto solo una partita in trasferta, hanno offerto una prestazione incoraggiante contro una potenziale concorrente, a conferma della bontà della scelta di Marco Baroni, da quest’anno sulla panchina veneta dopo l’esperienza positiva di Lecce.

Verona-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni, così come Mourinho, potrà di nuovo contare su due elementi importanti come Hien e Faraoni, squalificati ad Empoli. L’ex interista, rimasto a Verona nonostante le avances di alcune squadre (Napoli in primis), si riapproprierà della corsia destra, a sinistra i tecnico schiererà invece Doig. Davanti Bonazzoli sarà supportato da Ngonge e Mboula. Out Lazovic.

Solita difesa a tre per Mourinho, composta da Mancini, Smalling e Llorente, a centrocampo si rivede capitan Pellegrini, che si posizionerà accanto ad Aouar e Cristante. Dybala ricomporrà la coppia con Belotti, già vista ai tempi del Palermo dieci anni fa. Niente da fare per il nuovo arrivato Renato Sanches, subito infortunato. Dalla panchina Paredes.

Come vedere Verona-Roma in diretta tv e in streaming

Verona-Roma, in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Contro la Salernitana la Roma ha concesso molto poco, come al suo solito, ma ha incassato due gol sulle sole tre occasioni avute dai granata (0,14 di Expected Goal). A Verona i giallorossi ritrovano due pedine fondamentali come Dybala e Pellegrini e dovrebbero mettere fine al digiuno di vittore in trasferta – non vincono da sei partite – ma non sarà una passeggiata, visto che con Baroni in panchina gli scaligeri sembrano avere una marcia in più. Non è da escludere che anche stavolta la squadra di Mourinho subisca almeno una rete, considerando gli ultimi precedenti, sempre molto prolifici, al “Bentegodi”.

Le probabili formazioni di Verona-Roma

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Mboula; Bonazzoli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Belotti.

Il Verona riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2