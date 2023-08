Formula Uno, qualifiche GP dell’Olanda: a casa sua Max Verstappen cerca l’allungo che potrebbe essere quello decisivo

Una sosta lunga quasi un mese che ha permesso a molti di ricaricare le batterie. Però, alla fine, è sempre Verstappen il più veloce e lo si è visto nelle prove libere di ieri. A casa sua il pilota della Red Bull vuole prendersi tutto come ha fatto diverse volte in questa stagione che lo vede lanciato in maniera inesorabile verso quello che sarebbe il terzo Mondiale di fila. Non ci sono dubbi su chi vincerà il titolo, ma la voglia di Max è quella di rompere ogni record possibile e immaginabile. Diciamo che è sulla buona strada.

Dicevamo: in Olanda oggi ci sono le qualifiche. E per le Ferrari si prospetta un altro weekend assai difficile. Ieri le Rosse hanno avuto delle enormi difficoltà per via di un assetto sbagliato, e sono andate a rilento. Oggi difficilmente cambierà qualcosa, in ogni caso questo è stato il fine settimana di un annuncio importante: la macchina della prossima stagione – purtroppo si pensa già alla prossima – sarà completamente diversa da quella che abbiamo visto adesso. In poche parole dentro la scuderia di Maranello si è capito che non tutte le scelte sono state quelle corrette.

Tornando invece alle qualifiche di oggi, non ci sono dubbi che sono le Red Bulle le due favorite e che dovrebbero prendersi la prima fila. Allora su Verstappen di dubbi non ne abbiamo, su Perez un minimo pensiero c’è però occhio realmente a quella che potrebbe essere l’accoppiata.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp dell’Olanda sono in programma oggi, sabato 26 agosto alle 15:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. Tutto questo però in differita e partire dalle 21:00

Il pronostico

Siamo ripetitivi e forse anche stancanti, però se facciamo dei pronostici dobbiamo decisamente andare su quella che è una sola linea, quella della realtà. Ecco perché Verstappen è il favorito anche oggi e il pilota olandese, trascinato da una marea arancio, dovrebbe riuscire a fare il miglior tempo.