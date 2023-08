Rossella Petrillo, chi è la giornalista della Fiorentina più amata dai social

Rossella Petrillo, il volto del club viola spicca il volo: sono tutti pazzi di lei, incluso un certo giocatore brasiliano…

Bella è dire poco. Uno sguardo intenso e due zigomi che paiono scolpiti, le labbra disegnate e le curve da sballo. Bisogna ammettere che la Fiorentina non avrebbe potuto scegliere una giornalista migliore di lei, capace com’è di coniugare la competenza in materia “viola” ad una femminilità esplosiva.

E non ci stupisce, guardandola e ammirandone il profilo social, che Rossella Petrillo sia così amata. Non solo dal pubblico del Franchi, che è pazzo di lei, ma anche da tutti i calciofili che si sono imbattuti nel suo fascino. Lo stesso Arthur Cabral, qualche tempo fa, ne era rimasto estasiato. I tifosi viola, e non solo, ricorderanno senz’altro di come il calciatore brasiliano, oggi attaccante del Benfica, la guardò durante una conferenza stampa. Il video divenne in breve tempo virale, ma se qualcuno ci scherzò su qualcun altro, invece, etichettò il suo comportamento come maschilista e poco appropriato. Non spetta a noi stabilire se in quell’occasione avesse esagerato o meno, ma un po’ c’è da capirlo, il “povero” Cabral.

La Petrillo è una delle donne più affascinanti del panorama sportivo e il minimo che si possa fare è rimanere estasiati dinanzi a tanta bellezza. Se a questo uniamo, poi, il fatto che sia una delle massime esperte di calcio e di Fiorentina, allora beh, il quadro è completo: come si fa a resisterle?

Rossella Petrillo e quelle occhiate di fuoco

La splendida Rossella è una fiorentina doc e si era fatta conoscere, ancor prima che il club di Rocco Commisso la assoldasse, per il suo lavoro sulla tv locale Rtv38. Prima di approdare in casa Viola aveva fatto anche la speaker per Radio Blu e la giornalista per conto di Tutto Calcio Femminile. Un curriculum niente male, insomma, che spiega come mai sia così esperta in materia sportiva.

È in qualità di responsabile dei canali social e addetta stampa della squadra che è però esplosa, portando con sé al Franchi la sua incontenibile energia e la freschezza del suo approccio social. Con lei è cambiato il modo di interagire online con i tifosi: la Petrillo li ha portati letteralmente dietro le quinte degli allenamenti e delle partite, mostrando loro tutto quello che accade quando i giocatori non sono in campo. In breve tempo, dunque, è diventata un personaggio noto a tutte le latitudini. Oggi ha 63mila follower, ma siamo certi che questo numero sia destinato a crescere esponenzialmente.