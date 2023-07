Giorgia Rossi, il suo segreto viaggia sul web: se ne sono accorti tutti

Giorgia Rossi fa la misteriosa e tiene sulla graticola i suoi follower: ecco cosa sta combinando la bella giornalista di Dazn.

Aveva tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore dei telespettatori. E così, alla fine, è stato. Giorgia Rossi non ci ha messo molto tempo a conquistarli, così come ne ha impiegato pochissimo per dar loro prova della sua ineguagliabile competenza e dell’amore che nutre nei confronti del suo lavoro.

Ecco che, in quattro e quattr’otto, è dunque diventata una delle giornaliste sportive più amate del Bel Paese. Un primato che non deve stupirvi neanche un po’, dal momento che la stella di Dazn è stata abilissima ad entrare in punta di piedi e a prendersi la scena gradualmente. Senza fretta, senza mai eccedere. È stata sempre e comunque se stessa e questo ha fatto sì che il pubblico l’apprezzasse ancor di più. Non era così scontato che si facesse amare fino a questo punto, “soffrendo” la concorrenza della famosissima collega Diletta Leotta, eppure ce l’ha fatta. Cosa su cui noi, per la verità, non abbiamo mai avuto il benché minimo dubbio.

Il viaggio della Rossi nel mondo dello sport, in ogni caso, è appena iniziato. Tante cose belle l’aspettano, come ad esempio Radio Tv Serie A con RDS. Anche la bella Giorgia farà parte del cast d’eccezione che è stato messo in piedi in vista dell’inizio del prossimo campionato e che è frutto di una partnership la Lega Serie A e RDS 100% Grandi Successi. Sarà on air, in modalità DAB e IP, ma anche in digitale terrestre, tramite estensione del canale Radio-TV, e perfino sul sito e sull’App della massima serie. Un modo come un altro, insomma, per “starle” ancor più vicino.

Giorgia Rossi, le sorprese non finiscono mai

Accanto a lei, in questa nuova avventura, ci saranno altri giornalisti di spessore come Marco Cattaneo, Alessandro Alciato, Serse Cosmi, Sandro Piccinini, Alessandro Diamanti, Riccardo Trevisani e Giulia Mizzoni. Un cast che darà un grande contributo, insomma, alla cronaca sportiva italiana.

I dettagli del progetto sono stati illustrati nei giorni scorsi, ma non era questo il solo “segreto” che la Rossi custodiva. Ce n’è un altro, a quanto pare, come rivela ampiamente il post che ha pubblicato nelle ultime ore la giornalista di Dazn.

Un reel, al quale fa da sottofondo Ci pensiamo domani di Angelina Mango, in cui si mostra in piano piano e lascia intravedere qualche piccolo scorcio del paesaggio alle sue spalle. Scrive anche, in calce alla sua immagine, “Ready to…” (pronta a, ndr), lasciandoci però con l’acquolina in bocca. Non sappiamo cosa stia bollendo in pentola, ma un’altra sorpresa sarà certamente gradita.