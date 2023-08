Molde-Galatasaray, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Molde-Galatasaray è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: pronostici.

Missione quasi compiuta per il Galatasaray di Okan Buruk. Dopo aver trionfato nella Super Lig turca a distanza di quattro anni dall’ultima volta, i giallorossi di Istanbul sono in piena corsa per accaparrarsi uno dei sei posti rimasti per la fase a gironi della Champions League, che gli attuali campioni di Turchia non giocano dalla stagione 2019-20.

Il percorso del Galatasaray è iniziato a luglio inoltrato e per arrivare agli spareggi ha dovuto superare ben due turni. Nel primo, probabilmente a causa del fatto che la squadra era ancora in fase di rodaggio, i lituani dello Zalgiris crearono qualche problema ad Icardi e compagni: la gara d’andata terminò in pareggio, mentre al ritorno bastò un gol dell’ex napoletano Mertens per permettere al “Gala” di avanzare al turno successivo. Nessun rischio invece contro gli sloveni dell’Olimpia Lubiana: qualificazione già archiviata nella prima delle due sfide, terminata 0-3 per la formazione turca. Il Galatasaray è riuscito a tenere la porta inviolata anche nel match di ritorno. È bastato un gol di Icardi per spegnere qualsiasi velleità di rimonta da parte dell’Olimpia, sconfitta 1-0 al Rams Park Stadyumu. L’ex attaccante di Inter e Psg si è preso la scena anche in campionato, nel big match con il Trabzonspor, realizzando una doppietta (2-0) che ha regalato ad Okan Buruk il primo successo in Super Lig dopo il pareggio a reti bianche all’esordio contro il Kayserispor.

La difesa di ferro del Galatasaray

Dopo i due gol incassati nella prima gara ufficiale con lo Zalgiris il Galatasaray ha dunque letteralmente blindato la sua porta, inviolata da ben cinque partite.

Nello spareggio se la vedrà con i norvegesi del Molde, che hanno appena spezzato il sogno del Klaksvik, il piccolo club faroense che si era spinto addirittura fino al terzo turno di qualificazione. Sconfitti all’andata (2-1), gli uomini di Erling Moe in Norvegia hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per raggiungere l’obiettivo spareggi e scongiurare un’eliminazione che sarebbe stata clamorosa. L’Eliteserien, a differenza della gran parte dei campionati europei, è in pieno svolgimento: archiviato l’inizio difficile, il Molde si è rimesso in carreggiata (ora è quarto) ma comunque lontanissimo dal Bodo/Glimt capolista.

Come vedere Molde-Galatasaray in streaming gratis

La gara tra Molde e Galatasaray, in programma mercoledì alle 21:00, è valida per l’andata dello spareggio di qualificazione alla Champions League. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Il Galatasaray è apparso molto solido nelle ultime partite tra campionato e Champions League e, nonostante la cessione di Zaniolo, continua a disporre di una rosa di qualità, certamente superiore a quella del Molde. Ciononostante, non sarà una passeggiata ipotecare la qualificazione già in Norvegia com’è avvenuto nel turno precedente: verosimilmente il match sarà deciso dai singoli. Icardi e Mertes, infatti, appaiono ispirati.

Le probabili formazioni di Molde-Galatasaray

MOLDE (3-5-2): Karlstrom; Bjornbak, Ellingsen, Haugan; Linnes, Mannsverk, Breivik, Eriksen, Haugen; Eikrem, Brynhildsen.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Nelsson, Ayhan, Angelino; Kutlu, Oliveira; Yilmaz, Mertens, Akturkoglu; Icardi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1