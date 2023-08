Barcellona-Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Cadice è una partita della seconda giornata della Liga e si gioca domenica alle 19:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La prima volta ufficiale allo Stadio Olimpico per il Barcellona, visti i lavori che stanno interessando il Camp Nou che tornerà disponibile la prossima stagione. Probabilmente è questo il tema principale della gara dei catalani, che dopo il pareggio in trasferta contro il Getafe, senza gol, alla prima di campionato, cercano l’affermazione contro il Cadice che, invece, ha conquistato i primi tre punti della propria stagione vincendo in casa contro l’Alaves.

Anche nella passata stagione la squadra di Xavi, che non sarà in panchina perché squalificato, è partita in sordina per poi piazzare una serie clamorosa di risultati positivi he alla fine hanno regalato la vittoria del campionato. Ma perdere terreno non è mai bello, ecco perché la squadra catalana vuole vincere, anche per bagnare, come detto, nel migliore dei modi, il debutto nel nuovo stadio che assomiglia un poco al vecchio ma che non è imponente come il vecchio. Però il Barcellona, ovviamente, gioca sempre in casa, e quindi ha tutte le carte in regola contro una formazione che comunque dovrebbe raggiungere tranquillamente la salvezza, di prendersi la prima vittoria della nuova stagione.

Occhio anche infine, dopo essere rimasto a secco nella prima giornata di questa Liga, al gol di Lewandowski che, come sappiamo, è uno che cerca con insistenza clamorosa il gol. Non ci sarà Raphinha, squalificato, al suo posto dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Ferran Torres nel tridente offensivo con il polacco e con Pedri.

Dove vedere Barcellona-Cadice in diretta tv e streaming

Barcellona-Cadice è una gara valida per la seconda giornata della Liga ed è in programma domenica alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara, questa, da almeno tre reti complessive con la certezza che il Barcellona riuscirà a vincere il match. Sì, su questo ci sono davvero pochi dubbi. Occhio, come anticipato, al gol di Lewandowski e anche alla possibilità che la gara si sblocchi nella prima frazione di gioco.

Le probabili formazioni di Barcellona-Cadice

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong, Gundogan; Ferran Torres, Lewandowski, Pedri.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Hernandez, Fali, Javi; Ivi, Alcaraz, Fede, Machìs; Ramos, Roger.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0