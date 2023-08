Union Berlino-Mainz, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Union Berlino-Mainz è una partita della prima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’ascesa dell’Union Berlino, una delle più liete sorprese del massimo campionato tedesco, continua ad essere costante. Nella passata stagione gli Eisernen hanno abbattuto un altro “muro”, qualificandosi per la prima volta nella loro storia alla Champions League. Un traguardo epocale, considerando che questo piccolo club – se così possiamo ancora definirlo – frequenta la Bundesliga solamente dal 2019.

Dopo aver già assaggiato l’Europa – nelle ultime due stagioni ha giocato sia in Conference che in Europa League – l’Union adesso si cimenterà con la competizione più importante e prestigiosa del continente. A prescindere da come andrà a finire, i tifosi biancorossi stanno vivendo un sogno dal quale non vogliono più svegliarsi. Gli uomini di Urs Fischer hanno già dimostrato di poter affrontare il doppio impegno settimanale: nella stagione 2022-23 si sono spinti fino agli ottavi di finale in Europa League ed hanno fatto strada anche in Coppa di Germania, venendo eliminati nei quarti dall’Eintracht Francoforte. Ma il vero capolavoro l’Union l’ha realizzato in campionato, chiudendo al quarto posto dietro alle big, vincendo il duello a distanza con il Friburgo nelle ultime giornate. Per alzare l’asticella in vista della Champions la proprietà si sta dando da fare sul mercato: l’acquisto più importante, oltre ai vari Volland e Tousart, è Robin Gosens, arrivato per 13 milioni di euro dall’Inter.

Union travolgente in coppa

Nelle due amichevoli più recenti l’Union Berlino ha battuto due squadre italiane, Udinese e Atalanta, rispettivamente 1-0 e 4-1. Tutto facile anche nel primo turno di Coppa di Germania: i biancorossi domenica hanno avuto vita facile contro il Walldorf, travolto 4-0.

Nella capitale tedesca arriva il Mainz di Bo Svensson, giustiziere del Borussia Dortmund nell’ultima giornata dello scorso campionato: nonostante non avessero più niente da chiedere, i Nullfünfer hanno onorato la sfida con i gialloneri, pareggiando 2-2 e servendo su un piatto d’argento l’ennesimo titolo al Bayern Monaco. L’allenatore danese, aspettando di ricevere buone notizie dal mercato, mette nel mirino quell’Europa sfuggita due volte di fila.

Union Berlino-Mainz è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Action (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Mainz non batte l’Union Berlino dal 2021 e dalle ultime due visite nella capitale è sempre tornato a mani vuote. In questi anni il gap tra le due squadre sembra essersi ulteriormente allargato: padroni di casa favoriti.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Mainz

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Juranovic, Kral, Laidouni, Roussillon; Fofana, Becker; Behrens.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Bell, Kohr, Fernandes; da Costa, Krauß, Barreiro, Caci; Lee, Onisiwo; Ajorque.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1