Wolverhampton-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Wolverhampton-Brighton è una partita valida per la seconda giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Le cessioni eccellenti, scontate dopo la miglior stagione della storia del club, sembrano non aver scalfito il Brighton di Roberto De Zerbi, che nella prima giornata di campionato ha avuto vita facile nel match contro il neopromosso Luton, travolto 4-1 all’Amex Stadium.

In attesa di test più probanti, l’allenatore italiano può essere ampiamente soddisfatto della prestazione che i suoi uomini hanno offerto all’esordio, in perfetta continuità con quelle dello scorso anno. Il Brighton, nonostante le sofferte ma remunerative partenze di Caicedo (116 milioni), di Mac Allister (42 milioni) e di Sanchez (23 milioni), continua ad avere un’identità precisa: contro il Luton ha fatto registrare il 71% del possesso palla, tirando 27 volte verso la porta avversaria. Insomma, anche stavolta i Seagulls si candidano ad essere una delle squadra più spettacolari della Premier League. Nelle ultime 25 partite di campionato hanno segnato almeno due reti in 14 occasioni, dimostrando di aver interiorizzato i dettami di gioco del loro tecnico. Tra le note positive c’è quella di Joao Pedro, arrivato per 34 milioni dal Watford: il brasiliano, voluto fortissimamente da De Zerbi, ha realizzato uno dei quattro gol, finendo nel tabellino insieme a March, Adingra e Ferguson.

Il Brighton, che da settembre sarà impegnato anche in Europa League, ora va a caccia di conferme nell’insidiosa trasferta di Wolverhampton.

I Wolves hanno esordito con una sconfitta, ma le possibilità di tornare con dei punti in tasca da Old Trafford erano davvero irrisorie. I nero-oro però hanno perso con un solo gol di scarto contro il Manchester United (1-0) ed hanno poco da recriminare: fino all’ultimo sono riusciti a tenere testa alla squadra di ten Hag, presentandosi a più riprese davanti alla porta di Onana. Non c’è stato dunque il contraccolpo psicologico dopo l’addio di Lopetegui, arrivato come un fulmine a ciel sereno a distanza di qualche giorno dall’esordio in campionato. Sulla panchina dei Wolves oggi siede Gary O’Neil, artefice della salvezza del Bournemouth.

Come vedere Wolverhampton-Brighton in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Brighton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non c’è dubbio sul fatto che il Wolverhampton meritasse almeno un punto ad Old Trafford ma non sarà semplice ripetere quel tipo di prestazione contro un Brighton lanciatissimo e che gioca ormai a memoria. Seagulls leggermente favoriti in un match in cui anche i padroni di casa dovrebbero trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Brighton

WOLVERHAMPTON (4-3-3): José Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Ait-Nouri; Joao Gomes, Lemina, Matheus Nunes; Sarabia, Cunha, Neto.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Milner, van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Dahoud; March, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2