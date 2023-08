Valencia-Las Palmas, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Las Palmas è una partita della seconda giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il colpo grosso della prima giornata della Liga, senza nessuna discussione, l’ha piazzata il Valencia, che è andato a vincere sul campo del Siviglia. Una vittoria importante, che alza il proprio livello di autostima per gli uomini di Baraja, che adesso sentono l’odore di altri tre punti contro il neopromosso Las Palmas, che al debutto ha pareggiato in casa contro il Maiorca.

Partita scritta? Forse, la sensazione è proprio questa. Soprattutto perché i padroni di casa non possono ripetere la stagione dell’anno scorso quando, dopo essersi partiti alla grande si sono persi per strada e hanno rischiato fino all’ultima giornata la retrocessione. Una situazione indescrivibile per una squadra che ha sicuramente un passato importante e che si è rinnovata inoltre in questa sessione di mercato. Il Las Palmas, come detto, neo promosso, ha impattato contro il Maiorca al debutto e subendo nel secondo tempo il gol del pareggio. Un poco di amaro in bocca è rimasto, ma anche un punto va bene per una formazione che punta decisamente alla salvezza. Solo alla salvezza. Certo, la prima trasferta poteva essere più abbordabile, e quindi potrebbe decisamente arrivare la prima sconfitta della stagione.

Dove vedere Valencia-Las Palmas in diretta tv e streaming

Valencia-Las Palmas è una gara valida per la seconda giornata della Liga ed è in programma venerdì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Sì, il Valencia è ampiamente favorito e dovrebbe portare tre punti a casa. E rimanere così a punteggio pieno dopo due giornate. Gli uomini di Baraja, in una gara che dovrebbe anche regalare almeno due reti complessive, la potrebbero sbloccare nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Valencia-Las Palmas

VALENCA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Paulista, Ozkacar, Gaya; Foulquier, Diakhaby, Pepelu, Guerra; Almeida, Duro.

LAS PALMAS (4-5-1): Valles; Lemos, Coco, A Suarez, Singraven; Viera, Munoz, K Rodriguez, Loiodice, Ramirez; Cardona.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0