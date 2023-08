Nottingham Forest-Sheffield United, Premier League: formazioni, pronostici

Nottingham Forest-Sheffield United è una partita valida per la seconda giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

La seconda giornata della Premier League 2023-24 si apre con quello che probabilmente sarà uno scontro diretto per evitare la retrocessione in Championship. Il Nottingham Forest è riuscito a mantenere la categoria nonostante un campionato a dir poco tribolato, facendo leva quasi esclusivamente sul fattore campo.

La rosa dei Tricky Trees, tornati in massima serie dopo un’assenza di oltre 20 anni, è stata letteralmente stravolta nella scorsa sessione di mercato estiva. Decisione che, tuttavia, ha pagato, consentendo al tecnico Steve Cooper – più volte finito sulla graticola – di poter contare su una squadra competitiva (pur con tutti i suoi limiti) ed all’altezza dell’obiettivo. Stavolta invece non c’è stata alcuna rivoluzione ma solo qualche intervento mirato: dal Manchester United è arrivata l’ala Elanga, mentre in attacco Cooper può fare affidamento su un giocatore d’esperienza come Chris Wood. L’esordio non è stato dei migliori, ma fare punti in casa dell’Arsenal, fresco di successo nel Community Shield, era un’impresa alquanto ardua. Il Forest ha comunque evitato l’imbarcata, riaprendo il match a dieci minuti dalla fine con Awoniyi (2-1) e mettendo paura alla squadra di Mikel Arteta. Ora il ritorno al City Ground, che nella passata stagione si è rivelato un autentico fortino.

Sarà fondamentale non commettere passi falsi contro un’agguerrita diretta concorrente come lo Sheffield United, di nuovo in Premier League dopo due anni di purgatorio.

Le Blades di Paul Heckingbottom lo scorso anno hanno brillato in Championship, chiudendo al secondo posto con 91 in 46 partite e conquistando la promozione diretta con pieno merito. Al piano di sopra però cambia tutto e fino a questo momento i biancorossi non sembrano attrezzati per un campionato tranquillo, tutt’altro. La campagna acquisti per adesso non è decollata, con il club che probabilmente attenderà gli ultimi giorni di mercato per sistemare il roster. Nella prima uscita ufficiale contro il Crystal Palace, intanto, le Blades non hanno entusiasmato, arrendendosi di misura (0-1) agli uomini di Roy Hodgson.

Come vedere Nottingham Forest-Sheffield United in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Sheffield United è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Forest lo scorso anno ha costruito la salvezza davanti al proprio pubblico, prendendosi anche scalpi importanti al City Ground. In questo momento gli uomini di Cooper hanno oggettivamente qualcosa in più rispetto allo Sheffield United, che dovrebbe uscire sconfitto da questo scontro diretto. Non ci aspettiamo un match spettacolare.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Sheffield United

NOTTINGHAM FOREST (3-4-3): Turner; Boly, Worrall, McKenna; Aurier, Yates, Mangala, Ola Aina; Danilo, Johnson, Gibbs-White.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Foderingham; Ahmedhodzic, Egan, Robinson; Baldock, Basham, Norwood, Osborn, Lowe; Traoré, Osula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0