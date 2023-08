Maiorca-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Villarreal è una partita della seconda giornata della Liga e si gioca venerdì alle 19:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il campionato del Maiorca è iniziato comunque con un buon pareggio sul campo del Las Palmas. Un pareggio acciuffato in rimonta, dopo che Muriqi, nel primo tempo, ha sbagliato anche un calcio di rigore. Ma in generale, la squadra allenata dal messicano Aguirre, ha dimostrato di essere già in palla, e di essere soprattutto pronta sotto l’aspetto mentale.

Il Villarreal, invece, ci ha rimesso le penne in casa contro il Betis: una sconfitta arrivata al minuto 95. E anche immeritata, comunque, visto che le statistiche a fine partita parlavano di un Villarreal che comunque in generale ha fatto meglio degli uomini di Pellegrini. Ma gli ospiti ci hanno creduto di più, non mollando mai, e mettendo in evidenza delle lacune soprattutto mentali. Insomma, c’è ancora da lavorare per il Villarreal che, è evidente comunque, non può permettersi un’altra sconfitta.

Allora: a livello di rosa, è evidente migliore quella ospite, ma il Maiorca in casa è sempre un osso duro. E in questi casi, come succede spesso, la sfida potrebbe realmente finire in pareggio.

Dove vedere Maiorca-Villarreal in diretta tv e streaming

Maiorca-Villarreal è una gara valida per la seconda giornata della Liga ed è in programma venerdì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara da un gol per squadra. Sia Maiorca che Villarreal nella gara di venerdì dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Un gol a testa quindi, e un punto a testa anche: sì, l’anticipo della Liga spagnola, dovrebbe finire in pareggio.

Le probabili formazioni di Maiorca-Villarreal

MAIORCA (4-3-3): Rajkovic; Maffeo, Valjent, Copete, Costa; D Rodriguez, Morlanes, Darder; Ndiaye, Muriqi, Larin.

VILLARREAL (4-3-3): Jorgensen; Foyth, Mandi, Cuenca, Pedraza; Capoue, Parejo, Terrats; G Moreno, Sorloth, Baena.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0