Si Vince Tutto, l’estrazione di oggi mercoledì 16 agosto 2023 | Numeri in diretta

Si Vince Tutto: i sei numeri vincenti dell’estrazione relativa a mercoledì 16 agosto 2023. Ogni mercoledì, la lotteria mette in palio l’intero montepremi.

Siamo giunti alla duecentotrentatreesima estrazione del Si Vince Tutto (o SiVinceTutto), il nuovo speciale concorso collegato al SuperEnalotto che ogni mercoledì mette in palio tutto l’intero jackpot in un’unica estrazione.

Introdotto nel 2011, il gioco (categorizzato dall’ADM fra i giochi numerici a totalizzatore) era stato pensato come un concorso a cadenza mensile, fissato per l’ultimo mercoledì di ogni mese. Dal 2016, tuttavia, dato l’enorme successo riscosso della lotteria, l’estrazione è diventata settimanale.

Giocando a Si Vince Tutto si hanno cinque categorie di vincita. Bisogna insomma indovinare dai due ai 6 numeri della sestina vincente giocata tramite schedina in ricevitoria oppure online tramite i siti autorizzati. I numeri estratti del concorso Si Vince Tutto di mercoledì 16 agosto 2023 Nell’ultima estrazione del Si Vince Tutto, quella del 9 agosto, sono state realizzate 8.540 vincite, per un totale di 145.365 € , inclusi anche i vincitori del gioco SuperStar e delle vincite immediate. L’ultima vittoria importante risale a mercoledì 21 giugno quando è stato centrato un 6 dal valore di 21.635,54 euro a Fano. Ma torniamo a ciò che vi interessa… Pronti per l’estrazione del concorso n° 233? QUI sotto compariranno i sei numeri vincenti del “Si vince tutto” estratti quest’oggi, 16 agosto 2023 (premere F5 per aggiornare la pagina):

53 3 58 6 25 83

I numeri vanno sempre controllati. Per riscontrare eventuali vincite, è dunque sempre consigliabile verificare i numeri del Si Vince Tutto sul sito ufficiale www.sivincetutto.it o su Lottomatica.it. In alternativa, si può anche controllare, forse più comodamente, l’esito della giocata inserendo il codice della ricevuta tramite la funzione “Verifica vincite” che si trova sul sito dedicato al gioco.

Si Vince Tutto, il regolamento

Bastano dunque sei numeri fortunati per vincere al Si Vince Tutto. Il giocatore può indovinare la serie vincente scegliendo una combinazione di dodici numeri compresi fra 1 e 90. Si può compilare la schedina a penna oppure ci si può affidare alla fortuna con i QuickPick, le schedine precompilate o i sistemi.

Con la nuova formula del Si Vince Tutto sono aumentate le possibilità di vincita. Il giocatore può scommettere sul doppio dei numeri: dodici in tutto, per indovinarne sei. In tal modo la probabilità di vincere almeno un premio è di uno su sette. In particolare, le probabilità di ottenere il sei sono di una su 673.825. Il cinque diventa statisticamente possibile una volta su 10.079. Invece il quattro può essere indovinato una volta su 419. Il tre una su trentasette e il due una su sette.

Il prezzo di una giocata normale è di cinque euro. Il montepremi del concorso viene distribuito in un’unica serata, quella dell’estrazione, che avviene ogni mercoledì alle ore 20:00 circa. Indovinando sei numeri su novanta, dunque, ci si porta a casa il jackpot. Poi, si possono vincere dei premi in denaro anche con il cinque, il quattro, il tre e il due.