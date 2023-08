DAZN, altro aumento in arrivo ma non riguarda tutti: scopri la novità

DAZN finisce di nuovo nella bufera: è previsto un altro aumento, l’ennesimo di questa estate che sta facendo infuriare i tifosi di calcio.

Si discute dell’aumento generalizzato che interesserà i pacchetti di DAZN: il prezzo per vedere il campionato italiano si fa proibitivo. La società di streaming dà un po’ la colpa all’inflazione e un po’ alla pirateria. E alla fine i tifosi sono gli unici, veri penalizzati. È infatti previsto un altro aumento per DAZN.

E a essere colpito sarà soprattutto l’utente che sfrutta l’opzione DAZN Sky, cioè chi aggiunge tramite il satellite l’opzione per avere anche il canale di DAZN sulla piattaforma Sky con un abbonamento.

Ci saranno problemi anche con Tivùsat. Da qualche mese la piattaforma dedicata allo streaming sportivo ha introdotto un’importante innovazione inerente la partnership con Tivùsat, con lo scopo di portare i propri contenuti a un pubblico sempre maggiore. E il nuovo servizio streaming su Tivùsat costerà circa 7,5 euro in più al mese.

Aumento su DAZN: i tifosi non ci stanno

Il rincaro è generale. Ed ecco perché molti tifosi sono sul piede di guerra e parlano di disdette di massa. In pratica, per vedere le gare sul satellite c’è un nuovo rincaro, aumentando così da 5 euro mensili a 7,50 euro.

Il canale visionabile al canale satellitare 214 sarà aumentato nel suo prezzo, ma solo per i nuovi abbonati. La nota ufficiale della piattaforma dichiara infatti che il canale Zona DAZN avrà un costo mensile pari a 7,50 euro per i nuovi sottoscrittori a partire dal 7 agosto 2023. Oltre ovviamente al prezzo dell’abbonamento DAZN Standard o DAZN Plus. E cosa succede per quanti avevano sottoscritto l’opzione Zona DAZN prima del 7 agosto?

In questo caso il prezzo mensile rimarrà pari a 5 euro, oltre al prezzo dell’abbonamento DAZN sottoscritto. La novità non è piaciuta a nessuno. Anche perché il servizio, pure nella trasmissione delle amichevoli estive, ha dimostrato di avere ancora molti problemi tecnici.

Il tifoso medio non è soddisfatto. E l’idea di abbonarsi a tre canali per seguire tutte le gare della Serie A non sembra così funzionale. Im definitiva, c’è stata un’inaspettata revisione dei piani di abbonamento. Così, con l’aggiunta dei canali Tivùsat, si passa dal classico prezzo del piano base di 30,99 euro al mese a 38,49 euro al mese.

Il piano Plus costerà invece 45,99 euro al mese. Col piano standard si potranno guardare satellite e streaming insieme da due posti diversi. Nel secondo caso, invece, si potranno sfruttare due flussi in streaming da due posti diversi. Con l’aggiunta della nuova Zona DAZN al piano Plus, la condivisione può arrivare fino a un massimo di tre utenti.