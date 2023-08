Atletico Madrid-Granada, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Granada è una partita della prima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Debutto sulla carta semplice per l’Atletico Madrid di Simeone, una squadra che sulla carta può davvero ambire alla vittoria della Liga. Certo, c’è un però, almeno per quanto riguarda questa prima parte di stagione: i Colchoneros hanno girato il Mondo praticamente visto che prima sono andati in Giappone e poi in Messico. Si sa, i soldi che arrivano da queste tournée fanno davvero comodo. In poche parole, di spazio per gli allenamenti veri, ce n’è stato poco. E questo potrebbe influire.

Non in questo match, ovviamente, che chiuderà la prima giornata della Liga spagnola. L’Atletico Madrid ha decisamente tutte le carte in regola per riuscire a vincere questa partita e partire con il piede giusto in questo campionato che, ovviamente, deve essere diverso da quello concluso lo scorso anno con una qualificazione Champions centrata, vero, ma finito troppo presto per quanto riguardava la possibilità di lottare per la vittoria finale. Si parlava, anche, di un possibile addio di Simeone: così non è stato, come sappiamo, e il Cholo torna più carico che mai per cercare di dare filo da torcere al Barcellona e al Real Madrid. Onestamente, il Granada, in questa prima uscita, non dovrebbe creare nessun tipo di problema.

Dove vedere Atletico Madrid-Granada in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Granada è una gara valida per la prima giornata della Liga ed è in programma lunedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Nessun problema per l’Atletico, un debutto semplice quello per gli uomini di Simeone che si prenderanno i primi tre punti della stagione in una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Forse tutte da un lato.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Granada

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Soyuncu, Hermoso; Riquelme, De Paul, Koke, Llorente, Carrasco; Griezmann, Morata.

GRANADA (4-4-2): Ferreira; Miquel, Neva, Sanchez, Rubio; Cavas, Ruiz, Zaragoza, Samu; Uzuni, Melendo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0