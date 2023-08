Villarreal-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Betis è una partita della prima giornata della Liga e si gioca domenica alle 19:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il precampionato del Villarreal di Setien non è stato entusiasmante: anzi, tutt’altro. I gialli di Spagna nell’ultima uscita hanno perso contro il Newcastle e nelle sfide importanti in questa prima fase di preparazione non hanno mai vinto. Un segnale, senza dubbio, da tenere in considerazione per questo avvio di campionato contro il Betis, una squadra sempre difficile da affrontare.

Sì, è vero, anche quella di Pellegrini non è che abbia reso così tanto. Gli andalusi hanno perso contro la Real Sociedad in quello che è stato l’ultimo impegno prima dell’inizio ufficiale della stagione, quindi non è che arrivino tanto sereni a questo confronto. Insomma, due squadre che hanno poco da salvare e che cercano i primi punti di questo campionato spagnolo che mai come quest’anno, soprattutto andando a vedere le squadre che lottano per qualcosa di importante, è tutto da scoprire. Di certo c’è, che da questo match, arriveranno delle sicure emozioni. Nella scorsa stagione, la partita giocata in casa del Villarreal, è finita in pareggio. Abbiamo la netta sensazione che anche in questo caso possa finire in questo modo. Due squadre che senza dubbio si potrebbero accontentare, vista la caratura dell’avversario, di iniziare la propria stagione con un punto. Diciamo che ci potrebbe davvero stare.

Come vedere Villarreal-Betis in diretta tv e streaming

Villarreal-Betis è una gara valida per la prima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra e gara che, alla fine dei novanta minuti, potrebbe regalare anche un punto per squadra. Sì, Villarreal e Betis si potrebbero anche annullare in questo match: un pareggio che farebbe di certo felici, dopo un precampionato difficile da decifrare, entrambi gli allenatori che hanno ancora molto da lavorare.

Le probabili formazioni di Villarreal-Betis

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Foyth, Mandi, Rando, Alimtimira; Baena, Parejo, Terrats; Moreno, Sorloth, Garcia.

BETIS (4-3-3): Silva; Bellerin, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Rodriguez, Isco, Guardado; Luiz Henrique, Perez, Cruz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1