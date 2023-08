Paola Egonu, selfie dall’alto in bikini: ha ceduto alla tentazione

Paola Egonu si sta godendo appieno le sue vacanze. L’ultimo selfie dall’alto in bikini ha lasciato tutti senza respiro.

La pallavolista sta approfittando delle vacanze prima di riprendere con gli allenamenti e i match. Al momento, Paola Egonu si sta godendo un po’ di meritato riposo. Nonostante la pausa, non si dimentica mai di interagire con i suoi tanti e affezionati fan tramite foto e video condivisi sui social. L’ultimo scatto della campionessa, che si è mostrata in bikini in piscina, ha mandato Instagram in delirio.

Il suo nome, ormai, è sempre più chiacchierato. Nelle scorse settimane Paola Egonu ha fatto ritorno in Italia dopo aver trascorso la sua prima stagione fuori dal Bel Paese. La pallavolista ha militato nel VakifBank, trasferendosi per un anno in Turchia, e prima di lasciare la squadra si è accertata di portarsi a casa due importanti soddisfazioni: si è aggiudicata la vittoria della Coppa di Turchia e della Champions League.

La Egonu è stata riconosciuta come miglior giocatrice dei entrambi i tornei, confermandosi ancora una volta come una delle pallavolista più forti del momento. Ora, per lei, è arrivata l’ora di indossare nuovamente la maglietta azzurra. Paola, infatti, è stata convocata per gli Europei di pallavolo del 2023, che vedranno l’Italia debuttare il prossimo 15 agosto in una partita a Verona contro la Romania.

Paola Egonu, relax in piscina sotto al sole: la foto in costume è mozzafiato

Sarà un momento carico di emozione per l’atleta che, solamente qualche settimana fa, è tornata in Italia dopo aver firmato un cospicuo contratto con il Vero Volley di Milano. I suoi fan non aspettavano altro che rivederla giocare per il Paese e, molto presto, il loro desiderio diventerà realtà. Per adesso, tuttavia, la Egonu si sta prendendo una pausa all’insegna del sole e del relax.

Molto attiva su Instagram, la pallavolista interagisce frequentemente con i suoi seguaci tenendoli sempre aggiornati sui suoi movimenti e le sue attività. Tra pochi giorni tornerà in campo e un po’ di riposo è proprio ciò che ci vuole. In una delle ultime storie apparse sul suo profilo – che conta più di 460 mila follower – figura il selfie in bikini finito con l’alzare le temperature sul social.

Paola ha passato una giornata in piscina e non poteva di certo mancare di scattare una foto per ricordare il momento. La pallavolista, nell’immagine che ha lasciato i fan a bocca spalancata, indossa un costume fucsia e nero che le dona davvero molto. I suoi capelli sono raccolti in una coda, lasciando libero il suo bellissimo viso, mentre guarda dritto nell’obiettivo con sguardo penetrante. L’atleta, con il suo selfie, ha steso tutti sfoggiando un fascino irresistibile.