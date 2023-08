Sorteggio tabellone Cincinnati: gli avversari di Sinner, Berrettini e Musetti

Sorteggio tabellone Toronto, ecco chi ci sarà ai nastri di partenza e chi dovranno affrontare all’esordio le tre punte di diamante azzurre.

Neanche il tempo di archiviare il Masters 1000 di Toronto che è già tempo, per i professionisti del circuito maggiore, di pensare a domani. Al prossimo appuntamento, per la precisione, in occasione del quale la carovana del tennis lascerà il Canada per spostarsi in Ohio, a Cincinnati.

Non ci sarà tempo per rifiatare e neanche, eventualmente, per rimuginare sui propri errori. Su ciò che di meglio si sarebbe potuto fare per mettere in tasca il lauto bottino in palio a Toronto, ma tant’è. Il rush sul cemento che precede l’ultimo Slam della stagione è talmente veloce che già lunedì 14 agosto tutti dovranno essere al proprio posto, pronti per questo secondo e fatidico appuntamento sul cemento al di là dell’Oceano. Con qualche insidia in più con cui fare i conti, come ad esempio la presenza di Novak Djokovic. Il serbo ha saltato l’impegno in Canada, ma si preparerà allo Us Open proprio in Ohio. Oltre all’ex numero 1, a meno che qualcuno non ci ripensi all’ultimo minuto, ci saranno anche, volgendo lo sguardo a coloro i quali popolano la top ten, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, e il nostro Jannik Sinner.

L’altoatesino non sarà, in ogni caso, il solo azzurro ai nastri di partenza. Ci saranno anche Matteo Berrettini, fuori al secondo turno del Masters 1000 del Canada dopo l’appassionante derby azzurro con il numero 1 d’Italia, e Lorenzo Musetti. Sarà nel tabellone principale pure Lorenzo Sonego, mentre Matteo Arnaldi, che è stato messo alla porta a Toronto dal russo Medvedev, dovrà prima affrontare le qualificazioni.

Sorteggio tabellone Cincinnati: orario e diretta tv della cerimonia

All’appuntamento sul suolo americano Sinner sarà, come a Toronto, testa di serie. Questo significa che beneficerà di un bye e che potrà esordire direttamente al secondo turno, bypassando il primo.

Non avranno la stessa fortuna, per via del ranking, Musetti e Berrettini, che dovranno esordire già all’inizio della settimana. Ma quali saranno, vi starete legittimamente chiedendo, gli avversari delle tre punte di diamante azzurre in questo Masters 1000 dell’Ohio, il cosiddetto Western & Southern Open? Il sorteggio del tabellone di Cincinnati si terrà oggi, venerdì 11 agosto, alle 23 (ora italiana).

Neanche stavolta è prevista una copertura televisiva dell’evento, ma potrete seguire gli accoppiamenti e il sorteggio in diretta tramite la pagina social del torneo, a questo link.

Seguono aggiornamenti