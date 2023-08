Djokovic, nido d’amore in vendita: cifra astronomica per l’attico in Montenegro

Djokovic vuole disfarsi dell’attico a Tivar comprato subito dopo le nozze con Jelena: ecco perché l’ha messo in vendita.

Tra qualche mese, il tennista serbo Novak Djokovic e la sua Jelena festeggeranno le nozze di alluminio. Saranno sposati da dieci anni, un traguardo assai importante che merita, per l’appunto, di essere celebrato degnamente. Ma ve lo ricordate il giorno del loro matrimonio?

Le nuove “leve” del tennis non sanno, probabilmente, che il pluricampione ha sposato la sua storica fidanzata in uno dei luoghi più esclusivi d’Europa. La coppia scelse Sveti Stefan, località balneare dal grande fascino sulla costa adriatica del Montenegro, come cornice in cui promettersi amore eterno. I media locali parlarono di esso come del matrimonio del secolo e l’isolotto, in effetto, fu assediato da frotte di tifosi curiosi di poter dare una sbirciata. Cerimonia ortodossa e ricevimento, tuttavia, furono naturalmente “blindati”. Solo ai 140 ospiti fu permesso di avvicinarsi agli sposi: Nole e Jelena avevano preteso che la loro privacy venisse rispettata nel giorno più bello della loro vita. Basti pensare che ai dipendenti del resort in cui si svolse la cena non fu permesso di portare con sé cellulari e macchine fotografiche, così da evitare che qualcuno li fotografasse.

Senza contare, poi, il grande dispiego di agenti, di sommozzatori e di elicotteri. Tutto fu organizzato ad arte per evitare che paparazzi e ficcanaso potessero raggiungere Sveti Stefan e guastare la feste al tennista e alla sua futura moglie, che non hanno mai particolarmente apprezzato il gossip. Montenegro, va da sé, ha dunque un ruolo molto speciale nel cuore della famosissima coppia.

Djokovic e Jelena via da Tivat: si trasloca a Kumbor

Ecco perché, poco dopo le nozze, avevano pensato di comprare un nido d’amore non troppo distante dal luogo in cui erano stati dichiarati marito e moglie. La scelta era ricaduta su un immobile a Tivat, in un quartiere di grande prestigio. Erano follemente innamorati di quella casa, ma nel frattempo le cose sono cambiate.

Nelle scorse ore, è giunta voce che Nole abbia messo in vendita quell’appartamento. Né lui e né i suoi genitori, che vi si recavano spesso in vacanza, si vedevano da quelle parti da un po’ di tempo. E pare che ci sia un motivo piuttosto “serio”, dietro la decisione di liberarsi dell’attico con vista sull’Adriatico. La ragione sarebbe da ricercarsi nel fatto che la zona è oramai troppo affollata e, di conseguenza, non più prestigiosa. Djokovic, si sa, è molto zen, ragion per cui ama la pace e sembrava non tollerare più l’eccessivo caos di Tivat. Da qui, come riferisce il Kurir, la decisione di spostarsi a Kumbor.

Dalla vendita ricaverà una cifra piuttosto ingente, dal momento che le case di lusso a Montenegro sono piuttosto costose. Un appartamento con le caratteristiche di quello in cui soggiornava la famiglia di Nole dovrebbe costare, secondo le informazioni reperite in rete, non meno di 15 milioni di euro.