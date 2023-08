Sorteggio tabellone Toronto: gli avversari di Sinner, Berrettini e Musetti

Sorteggio tabellone Toronto, ecco chi ci sarà ai nastri di partenza e chi dovranno affrontare al primo turno le tre punte di diamante azzurre.

Giusto una brevissima parentesi estiva, dopo le fatiche di Wimbledon, che già è tempo, per i protagonisti del circuito maggiore, di tornare in campo. Stavolta in Nordamerica e sul cemento, dove avrà ufficialmente inizio l’ultima parte di una stagione che ci ha riservato innumerevoli sorprese.

Si ricomincerà lunedì 7 agosto con il Canada Open: gli uomini giocheranno a Toronto, le donne a Montreal. Le giornate dell’attesissimo Masters 1000 avranno inizio alle 17 ora italiana – siamo 6 ore avanti rispetto al Canada – mentre il gong, per quanto riguarda le sessioni serali, suonerà quando nel Bel Paese sarà l’1 di notte. Il fuso orario riguarderà anche il sorteggio dei tabelloni principali: la cerimonia è prevista per oggi, venerdì 4 agosto, alle 16:30 locali. Ciò significa che gli appassionati italiani di tennis dovranno sintonizzarsi alle 22:30.

Ai nastri di partenza, come da prassi, ci saranno 56 giocatori. Un tabellone ristretto che potremmo – ma il condizionale è ancora d’obbligo – non rivedere più dalla prossima edizione, dal momento che tutti i Masters 1000, incluso quindi il Canada Open, si allargheranno presto a 96 giocatori. Sul fronte dell’Atp, hanno risposto all’appello tutti i primi 20 migliori giocatori del mondo, fatta eccezione per uno: il grande assente sarà il serbo Novak Djokovic, reduce dalla finale persa nel suo campo del cuore, quello di Wimbledon.

Sorteggio tabellone Toronto, quattro azzurri ai nastri di partenza

Prima testa di serie sarà Carlos Alcaraz, che ha vinto il suo secondo Slam e che avrà tanta voglia di “vendicarsi”, dal momento che 365 giorni fa, a Montreal, era stato messo alla porta al primo turno da un incontenibile Tommy Paul. Tra le teste di serie troviamo un solo tennista azzurro e si tratta di Jannik Sinner, che presenzierà al sorteggio del tabellone principale di Toronto.

Non sarà l’unico italiano al via in Canada, però. Ci saranno anche Lorenzo Musetti, che ha perso per un pelo la possibilità di essere testa di serie, e Lorenzo Sonego. Nonché Matteo Berrettini, che ha confermato la sua presenza e il cui ritorno, dopo la buona e inaspettata prestazione all’All England Club, è attesissimo. C’è grande curiosità, naturalmente, attorno al modo in cui gestirà, dopo la lunga pausa dovuta all’ennesimo infortunio, il suo gioco sul cemento. Lo stesso interesse è rivolto, ovviamente, al numero 1 d’Italia, che concorrerà anche nella categoria del doppio in coppia con l’australiano Alex de Minaur. Un duetto che non è inedito ma che abbiamo già visto, qualche tempo fa, all’Atp 500 di Barcellona.

Non è prevista copertura televisiva per il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Toronto, ma tenete d’occhio i social: molto probabilmente, infatti, la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Instagram, sul profilo ufficiale del torneo.