Susanna Giovanardi, che bellezza: vestitino a fiori e sguardo provocante

Susanna Giovanardi, che bellezza la tennista italiana che sta letteralmente spopolando sui social. Vestitino a fiori e sguardo provocante

Di Susanna Giovanardi vi abbiamo parlato tantissime volte. E sinceramente non ci stanchiamo mai di farlo, soprattutto perché la “colpa” è sua. Sì, non smette mai di stupire la 23enne romana che ha come sogno quello di diventare una grande tennista. Nel frattempo, in attesa di risultati importanti sul campo, si diletta a spiazzare i fan con delle foto bellissime che acchiappano migliaia di like.

L’ultima volta ve l’abbiamo raccontata in giallo, con un bikini mozzafiato con quello che ormai lo possiamo tranquillamente dire è il colore dell’estate. Bellissima, come al solito, in veste di modella. Sì, perché oltre al tennis, con una bellezza del genere, ormai parliamo ovviamente di una ragazza che ha deciso di dedicarsi anche ad altro nella propria vita. Modella, influencer, che partecipa anche a delle manifestazioni importanti come quella della presentazione italiana di Mission Impossibile girato a Roma e dove è vicina a Tom Cruise. Insomma, cresce a dismisura la sua notorietà e cresce a dismisura anche da parte dei fan la sua voglia di vederla sempre di più.

Susanna Giovanardi, lo sguardo provocante manda al manicomio i fan

La Giovanardi nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un paio di scatti dove è coperta da uno dei più classici vestitini estivi: a fiori. Ma è lo sguardo provocante è quella spallina che scende giù ad essere ammirata dai fan.

Sì, provocante sempre la bellissima tennista romana che, per molti, e onestamente nemmeno ce la sentiamo di dare torto, è una delle atlete più belle di questo sport. E lei, per non farla pensare in maniera diversa a tutti gli altri, decide ogni volta di stupire. Sì, lo ha fatto anche questa volta nonostante non ci sia un bikini in mezzo. Ma quando una è bella è bella sempre.