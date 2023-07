Tennis, esplode il contatore dei like: scollatura da perderci la testa

Tennis, l’autoscatto in costume da bagno ha fatto impazzire i follower: il lato A a tutto schermo è la ciliegina sulla torta.

A sganciare la bomba era stata la stampa rumena, che si diceva quasi certa del fatto che fra loro ci fosse del tenero. In effetti, almeno per qualche mese, i due erano parsi molto vicini. Potrebbe essersi trattato di un flirt innocente, o chissà, magari di un tentativo di frequentazione finito male.

Di certo sappiamo solo che tra Lorenzo Musetti ed Elena Gabriela Ruse, ammesso che vi siano state delle “rose”, non sono fiorite. Altrimenti lui non starebbe, adesso, con la ragazza che sembrerebbe avergli cambiato la vita. Il tennista carrarino fa coppia fissa con Veronica Confalonieri, che lavora come grafico a Sky, dallo scorso mese di dicembre. O forse anche da prima, fermo restando che lo hanno ufficializzato, però, solo durante la loro vacanza di fine anno alle Maldive. La notizia del loro amore era stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Tanto per i tifosi del numero 2 d’Italia quanto, evidentemente, per il suo coach.

Quando Simone Tartarini era stato messo sotto torchio a proposito della loro relazione, aveva cercato di tenere a bada il gossip sostenendo che Veronica fosse solo un’amica. Poi erano arrivate le foto “compromettenti” e il coach di Musetti era stato prontamente smentito. Adesso, la Confalonieri e il Magnifico Lorenzo stanno insieme ufficialmente, tant’è che lei lo segue in capo al mondo. Con buona pace della bella Elena Gabriela, che parrebbe avere trovato a sua volta l’amore.

Tennis, la pausa relax è supersexy: costume top

Di bella è bella ed era del tutto scontato che non sarebbe rimasta single troppo a lungo. Ha tutte le carte in regola, anzi, per fare perdere la testa gli uomini: il talento nel tennis, tanto per cominciare, ma anche un fascino indiscutibile di cui le piace fare sfoggio, quando se ne presenta l’opportunità, sui social network.

Qualche ora fa, ad esempio, ha postato una fotografia che avrà certamente lasciato sotto shock i suoi numerosi follower. Prima ha immortalato una piscina, poi ha orientato la telecamera verso di sé e si è scattata un selfie che faremo fatica a dimenticare. La bella Elena Gabriela Ruse indossa in effetti un costume – non si capisce se si tratti di un bikini o di un modello intero, ma poco importa – che non lascia spazio all’immaginazione.

Ha una scollatura talmente vertiginosa che il suo lato A è lì, a tutto schermo, pronto a fare esplodere il contatore dei like e dei cuori. L’estate addosso e un sex appeal fuori dal comune.