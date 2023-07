Susanna Giovanardi, il giallo è il nuovo colore del Paradiso

Susanna Giovanardi su Instagram manda tutti in Paradiso: in giallo la bellissima tennista piazza il video che manda il social in tilt

Bene, ci siamo. Forse è arrivato il momento di dirlo senza fronzoli e senza nemmeno pensare a quelle che possono essere le polemiche. Polemiche che ovviamente potrebbero esserci da chi non la pensa come noi. Ma sfidiamo davvero, dopo aver visto questo video, a pensarla davvero in maniera diversa.

Susanna Giovanardi è la più bella tennista del Mondo. Sì, ci esponiamo in questo modo senza paura di essere smentiti dopo il video che la 23enne romana ha pubblicato sul proprio profilo social. Un video dedicato ad uno sponsor – ormai è una vera e propria inluencer – che dà merito a madre natura. Tra un allenamento e l’altro (sì, Susanna lotta e suda in mezzo ai campi di tennis), la Giovanardi trova lo spazio per l’attività privata di modella. E chi la sceglie decide di andare a colpo sicuro, senza rischiare nulla. E dopo questo video – del quale sotto pubblichiamo una foto – crediamo che saranno diverse le aziende che decideranno di affidarsi a lei.

Susanna Giovanardi, in giallo è una Dea

Come detto, Susanna, ha postato nelle scorse ore un video sul sempre più seguito profilo social dove pubblicizza una nota azienda. In questo caso indossa un bikini giallo bellissimo, ma non più bello di lei. Il costume è un contorno alle sue forme straordinarie e alla sua voglia indiscussa di diventare una regina dell’Universo. Onestamente, siamo a buon punto.

E dopo aver visto il video sicuramente anche voi inizierete a pensarla come noi. Inizierete a pensare che siamo davanti a quella che senza possibilità di replica, è la tennista più bella del Mondo. Sì, al momento, onestamente, non c’è nessuna che le possa tenere testa sotto questo aspetto. E quelli appassionati di questo meraviglioso sport sperano, in maniera palese, anche di vederla diventare una regina all’interno del campo di gioco. Magari cercando di scalzare dalla classifica WTA quella Camila Giorgi, un’altra che anche sui social si è sempre data da fare.