Emma Raducanu, addio sponsor | Cala il sipario sulla stella della Wta: tutta la verità

Emma Raducanu, ecco cosa sta succedendo nella vita della tennista britannica, ferma ai box da mesi e reduce da tre interventi chirurgici.

Un fenomeno. Più mediatico che sportivo, forse, ma pur sempre un fenomeno. Perché se è vero che, due anni fa, Emma Raducanu ha lasciato tutti a bocca aperta vincendo lo Us Open – partendo dalle qualificazioni, dettaglio di non poco conto, è altrettanto innegabile che il boom vero lo ha fatto a livello pubblicitario.

Dopo quel trionfo, certamente incredibile ed indimenticabile, la bella tennista britannica non è più riuscita ad ottenere risultati degni di nota. Nonostante in campo non abbia dato il meglio di sé, sponsor e soldi hanno continuato a pioverle addosso come se non ci fosse un domani. I grandi marchi sono stati abilissimi a sfruttare la popolarità in ascesa della star del Flushing Meadows e a fare di lei, oltre che un’atleta, una delle testimonial più bramate sul mercato. Basta snocciolare qualche nome, per rendere l’idea dei colossi con cui lavora: parliamo di aziende del calibro di Dior, British Airways, Vodafone, Tiffany & Co., Evian, Nike e molti altri ancora.

Offrendole contratti milionari, l’hanno resa, subito dopo la vittoria allo Us Open, la “Paperona” nascente del circuito femminile. Pur non avendo partecipato a Wimbledon per via degli infortuni che hanno messo a dura prova il suo fisico, ha guadagnato, grazie agli eventi organizzati dagli sponsor, molto di più di quanto hanno incassato le sue colleghe che sono invece scese in campo. Il che dice tutto sulla sua popolarità e, soprattutto, sul suo incredibile appeal.

Emma Raducanu, dopo le voci la smentita: tutto falso

Peccato solo che, nelle scorse ore, una voce sia circolata con grande insistenza nell’ambiente tennistico. Pare che le aziende che collaborano con la Raducanu siano pronte a darle il benservito. Un po’ perché avrebbe “disatteso” le aspettative a livello sportivo e un po’ perché, appunto, sarebbe “distratta” in quanto assente dal circuito da troppi mesi.

Si teme, insomma, che possa finire nel dimenticatoio. Si dava praticamente per certa la notizia che gli sponsor stessero per voltarle le spalle, ma a smentire prontamente il tutto è stato l’agente della tennista dalle uova d’oro, vale a dire Max Eisenbud. Non sarebbe vero, come ha riferito a The Tennis Podcast, che abbiano intenzione di tagliare i rapporti con lei. Pare, anzi, che le abbiano dimostrato grande “fedeltà” in questi mesi senza tennis, sostenendola in questo lungo percorso di riabilitazione.

A riprova di ciò, proprio nelle scorse ore, in effetti, è stato pubblicato il nuovo spot di Dior che ha come protagonista la dolce reginetta del Flushing Meadows. Che non sarà più la “bimba” innocente che ha vinto lo Us Open nello stupore generale, ma che è amata come non mai e che sembra destinata a diventare una delle donne più bramate al mondo.