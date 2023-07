Tennis, lo zoom non ti servirà: il bikini fascia le curve e la magia è compiuta

Tennis, le sue curve a tutto schermo hanno mandato in tilt i social network: la foto della wag in bikini ti stregherà.

La bellezza, quella autentica, non ha bisogno di orpelli e di escamotage. O meglio, la lei della quale stiamo per parlarvi sicuramente non ne ha. Il suo fascino è dì per sé più che sufficiente e non ha alcuna necessità, stando così le cose, di ricorrere a chissà quali espedienti e artifici per mettersi in mostra sui social.

Le basta scattarsi una foto al naturale, per mandare in tilt il contatore dei like e attirare i riflettori su di sé. Ma chi è, vi starete legittimamente chiedendo, la ragazza che detiene questo potere così magico? Il suo nome è Ivana Nedved. Non è una tennista, ma sta con qualcuno che gioca a tennis da una vita e che è uno dei talenti in ascesa a livello mondiale. Altro non è, questa splendida creatura, che la fidanzata di Sebastian Korda, il talentuoso atleta di Bradenton, in Florida. L’americano, esponente di spicco nella Next Generation, non è però il solo sportivo della sua vita. Ivana è la figlia di Pavel, di quel Pavel lì: Nedved, leggenda bianconera e Pallone d’Oro.

Non ha seguito le orme del padre, ma in compenso segue quelle della sua dolce metà. Questa bionda mozzafiato accompagna il suo Sebastian a tutte le latitudini, consapevole com’è del fatto che a lui faccia più che piacere. Korda è convinto, infatti, che la sua fidanzata sia una sorta di portafortuna. Che la sua sola presenza sia in grado di far prendere una piega inaspettata al suo rendimento e, di conseguenza, alle partite che gioca. Un talismano, dunque. Ma un talismano unico nel suo genere, con delle curve da paura e con un sorriso di quelli che ti fanno tremare le ginocchia.

Tennis, Ivana in bikini è supersexy: una wag acqua e sapone

Il loro amore ha radici molto lontane nel tempo. Sebastian ed Ivana si conoscono da una vita e sono sempre stati presenti l’uno nella vita dell’alta, seppur in maniera diversa da come accade oggi. I loro genitori sono legatissimi e, quindi, trascorrendo tanto tempo insieme, è successo che ad un certo punto si sono innamorati.

Non ci stupisce affatto che Korda si sia invaghito di lei. La Nedved, dicevamo, è una di quelle bellezze acqua e sapone che ti entrano in testa e che si fa fatica a dimenticare. Tanto più quando, come nelle scorse ore, si mostra in bikini sui social network.

Questo modello a fascia, poi, con lo slip coi laccetti sottilissimi, le dona particolarmente. Le sue curve sono meravigliosamente in vista e non possiamo fare altro che “invidiare”, in senso buono s’intende, il fortunato ragazzo che potrà vedere tanta bellezza dal vivo.