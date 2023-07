Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di lunedì 24 luglio

Tennis, due gli azzurri in campo: la Giorgi sfida la tedesca Maria sul cemento di Varsavia, ad Umago Cobolli tenta l’impresa contro Cilic.

Lo swing nordamericano sul cemento outdoor è alle porte ma prima che ci si trasferisca armi e bagagli oltreoceano, in Europa c’è ancora spazio per qualche torneo sulla terra rossa. Quello di Amburgo per esempio, importante tappa sia per il circuito maschile che per quello femminile. Lo scorso anno, nella città anseatica, si impose il nostro Lorenzo Musetti, che in finale sconfisse Carlos Alcaraz e si aggiudicò il suo primo titolo nella categoria 500.

Per vedere Musetti in campo – l’azzurro è reduce dalla semifinale di Bastad persa contro il numero 4 al mondo Casper Ruud – servirà aspettare domani. Oggi sono due gli italiani a prendersi la scena ed una di questi è Camila Giorgi, che ha preferito ripartire dal cemento di Varsavia per farsi trovare pronta all’imminente stagione sul veloce. La tennista marchigiana, dopo essere uscita al primo turno a Wimbledon (ma qualche giorno prima era stata semifinalista ad Eastbourne), affronterà la veterana tedesca Tatjana Maria in quella che è la partita del giorno nel torneo della capitale polacca. Due giocatrici dagli stili molto diversi: le variazioni della Maria possono scombinare i piani della Giorgi, sempre imprevedibile ma in ogni caso leggermente favorita su una superficie come il cemento.

L’altro azzurro di scena oggi è Flavio Cobolli, numero 148 al mondo, che ha superato le qualificazioni – battuti Nardi e Kolar – riuscendo ad entrare nel tabellone principale di Umago. In Istria il giovane tennista romano potrebbe sorprendere l’esperto Marin Cilic, pronto a tornare in capo dopo un lunghissimo infortunio: non gioca dallo scorso gennaio.

Sfida avvincente quella in programma ad Amburgo tra l’argentino Guido Pella e il brasiliano Thiago Monteiro. Quest’ultimo è rientrato come lucky loser dopo un paio di prestazioni insufficienti – una settimana fa era stato demolito da Zverev a Bastad – e potrebbe soccombere anche contro Pella, in vantaggio 4-2 nei precedenti. Previsti almeno tre set anche nel match tra Daniel Altmaier e Richard Gasquet, con il tedesco che dovrebbe avere la meglio sul veterano francese. Nella notte, ad Atlanta, Gael Monfils si rimette in pista contro Thanasi Kokkinakis in una partita che promette scintille: nonostante le poche partite disputate in stagione, il transalpino potrebbe far valere la maggiore esperienza.